Dividendo Intesa Sanpaolo: acconto per 17 centesimi ad azione. Il rendimento è del 4,31%, ecco le date

Il rendimento risulta dal rapporto tra l’importo unitario con il prezzo di riferimento dell’azione alla chiusura del 30 ottobre 2024 (3,9445 euro). L’istituto di Carlo Messina, con questa operazione, sborsa in contanti oltre 3 miliardi di euro

Tra due settimane, Intesa Sanpaolo staccherà un acconto sul dividendo 2025, pari a 17 centesimi per azione. Ciò rappresenta per l’istituto guidato da Carlo Messina, un esborso complessivo in contanti 3,03 miliardi di euro. Lo ha deliberato il cda in occasione dell’esame dei risultati finanziari dei primi nove mesi del 2024, sottolineando che non sussistono “controindicazioni derivanti dai risultati prevedibili per il 4° trimestre 2024 né raccomandazioni dei regolatori in merito ai coefficienti patrimoniali, superiori ai requisiti minimi stabiliti delle normative di vigilanza.

Mettendo in rapporto l’importo unitario al prezzo di riferimento dell’azione alla chiusura del 30 ottobre 2024 (3,9445 euro), risulta un rendimento pari al 4,31%. Il dividendo sarà staccato lunedì 18 novembre 2024 e messo in pagamento dal 20 novembre.