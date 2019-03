Digitalizzazione imprese: accordo Ubi Banca-Italiaonline

La banca e la Internet Company si propongono come partner di artigiani, esercenti, professionisti e PMI per favorire la digitalizzazione delle loro attività e far crescere il business anche sul mercato globale grazie alle opportunità offerte dalla rete.

UBI Banca e Italiaonline, una grande internet company di cui fanno parte noti brand come Libero, Virgilio, Pagine Gialle e Pagine Bianche, si alleano per supportare le imprese nell’affrontare le sempre nuove sfide poste dalla digitalizzazione.

UBI Banca e i servizi online per le imprese

Per supportare le PMI, in ambito digitale, UBI Banca propone una gamma di servizi diversificati. Tra questi, finanziamenti studiati ad hoc per agevolare i processi di digitalizzazione e per contribuire alla formazione del personale. Un esempio è quello di PrestiShop, un finanziamento innovativo, rimborsabile interamente a scadenza o poco alla volta, anche tramite gli incassi del POS. In ambito assicurativo UBI Banca propone la Polizza BluImpresa Multirischi che prevede assistenza Full Digital, in caso di problemi a stampanti, computer, smartphone, e tablet. Le soluzioni di Internet Banking Qui UBI Affari e Digital Banking Imprese sono studiate per gestire in totale autonomia, da remoto e senza limiti di orario, operazioni quali: richieste di anticipo fatture, bonifici SEPA e Ri.Ba, acquisto e vendita di titoli sui mercati finanziari, rapporti aperti presso tutte le banche italiane aderenti al Corporate Banking Interbancario. Alle imprese, inoltre, viene offerta, grazie al POS Virtuale, la possibilità di incassare in modo sicuro via web evitando i pagamenti alla consegna.



I servizi di Italiaonline

Nel contesto della partnership, Italiaonline, leader nelle soluzioni di marketing digitale per le PMI, propone una serie di servizi per farsi trovare sul web (iOL Connect), presentarsi al meglio con siti professionali (iOL Website), ricevere traffico e contatti con campagne pubblicitarie digitali (iOL Audience) e realizzare, su richiesta del cliente, progetti di comunicazione e digital marketing su misura.

Per i clienti UBI Banca, inoltre, Italiaonline mette a disposizione 14 ore di corsi online gratuiti sul digital marketing a cura di IAB Italia, sottoscrivendo un contratto.

“L’impegno di UBI Banca nel sostenere le piccole e medie imprese si concretizza mettendo le realtà dei nostri territori in condizione di cogliere le sfide e le opportunità offerte dal digitale”, afferma Natascia Noveri, Responsabile Marketing di UBI Banca. “Questa partnership ci consente di affiancare ai prodotti tipicamente offerti della Banca una serie di soluzioni di Italiaonline per accompagnare sia le imprese che devono ancora cogliere le prime opportunità tipiche della digitalizzazione sia quelle che, avendo già compiuto i primi passi, vogliono consolidare la propria presenza e la propria offerta nell’ecosistema digitale potendo contare su nuovi canali sia per la promozione dei propri prodotti e servizi sia per la vendita diretta a nuovi clienti, potenzialmente in tutto il mondo”.

“Come gruppo leader del digitale italiano riteniamo nostro primario compito quello di supportare le imprese nazionali nel loro percorso di digitalizzazione, passo imprescindibile per restare oggi sul mercato e sfruttarne appieno le possibilità – dichiara Michelangelo Tursi, Sales Effectiveness Director di Italiaonline – Da anni costruiamo e promuoviamo la presenza online di migliaia di imprese e diamo l’opportunità alle PMI di accedere a prodotti e servizi prima riservati solo alle grandi realtà. Grazie al supporto di un partner come UBI Banca, queste opportunità sono oggi ancora più vicine e facili da cogliere affinché la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane diventi in tempi rapidi una realtà concreta”.