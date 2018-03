Digital Magics passa ai raggi X quattro start up al giorno

L’ad Marco Gay spiega come l’incubatore delle realtà digitali, quotato in Borsa, applica quattro criteri per selezionare le start up su cui investire – Tutti i numeri di Digital Magics

Almeno quattro start-up al giorno, domeniche comprese, passano sotto la lente di Digital Magics, l’incubatore di realtà digitali quotato all’Aim, una delle lenti più sensibili per misurare la voglia e l’effettiva consistenza dei talenti de Made in Italy sotto i cieli della rivoluzione digitale.

Nel 2017, in particolare, dall’esame di 1.378 progetti (saranno 1.500 nell’anno in corso) sono emerse 19 nuove partecipazioni, comprese le 9 detenute attraverso l’acceleratore seed Withfounders, che sono andate ad aggiungersi alle 39 già esistenti che hanno chiuso il 2017 con un giro d’affari aggregato di 33,3 milioni di euro, con una crescita del 43% rispetto all’anno precedente.

Ma come avviene la scelta degli “eletti”? ”Noi utilizziamo quattro criteri – spiega l’amministratore delegato Marco Gay– Per prima cosa conta l’idea iniziale. Poi attribuiamo grande peso alla qualità della squadra. Il team ideale conta almeno 2-3 membri. Di lì si passa alla business idea, cioè la strada per tradurre l’idea iniziale in un approccio al mercato, L’ultimo stadio, cioè la realizzazione del business plan vero e proprio viene curato in collaborazione con noi”. Il tutto in tempi rapidi, perché, in era digitale, il tempo è più che mai denaro.

La formula Digital Magics funziona. Ma da sola non è certamente sufficiente a colmare il gap del Bel Paese nei confronti di una concorrenza che può contare su canali finanziari ben più consistenti: l’intero sistema italiano ha assorbito nel 2017 investimenti per 207 milioni di euro, molto meno della potenza di fuoco della concorrenza. “Grazie agli sforzi del ministero dello Sviluppo Economico – commenta Gay – l’esenzione fiscale per gli investimenti in innovazione è salita dal 19 al 30 per cento. Ma è solo un inizio, se pensiamo a quello che fanno gli altri. In Spagna l’esenzione sale al 55%, ancor di più fanno Francia e Germania, nel Regno Unito si arriva all’80%”. L’Italia, insomma, è il fanalino di coda, accettando così una pesante ipoteca sul futuro. Eppure il successo dei Pir indica la strada maestra: sarebbe sufficiente consentire agli investitori istituzionali (fondi pensione in testa) di investire una percentuale della raccolta, mettiamo il 5%, in start-up innovative con un trattamento fiscale agevolato. “Con iniziative di questo tipo – aggiunge l’ad di Digital Magics – l’Italia si porterebbe al livello degli altri Paesi in condizione di sfruttare il potenziale del sistema che sicuramente c’è”.

Come dimostrano i numeri della società come emergono dai dati dell’ultimo esercizio: