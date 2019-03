Deutsche Bank e Commerzbank: più vicina la fusione

In rialzo a Francoforte i titoli delle due banche tedesche dopo le indiscrezioni circolate sull’avvio di colloqui informali tra le prime linee di vertice dei due istituti tedeschi. Potrebbe nascere un gruppo da 40 milioni di clienti

Commerzbank e Deutsche Bank trattano per la fusione e i titoli delle due banche corrono alla Borsa di Francoforte. La spinta agli acquisti arriva dalle indiscrezioni pubblicate nel fine settimana secondo le quali il management dei due gruppi avrebbe accettato di avviare colloqui informali per un possibile merger. L’unione potenziale avrebbe per oggetto un quinto del mercato del credito tedesco, con un massa di circa 40 milioni di clienti.

Nel dettaglio, Commerzbank guadagna il 4,6% a 6,9 euro e Deutsche Bank l’1,5% a7,8 euro. La fusione, che farebbe nascere un gruppo con capitalizzazione di 24 miliardi, piace molto alla politica tedesca (il Governo ha ancora una quota del 15% nel capitale di Commerzbank derivante dal salvataggio pubblico), e sembra trovare favore anche nel fondo Usa Cerberus, azionista rilevante di entrambi gli istituti. Non mancano, ovviamente, i punti interrogativi: a partire dal fatto che agenzie di rating, investitori e Banca centrale europea potrebbe chiedere un surplus di capitale al soggetto che nascerebbe dall’eventuale aggregazione, cosa che potrebbe rendere più difficile l’operazione.

La sola ipotesi di un’operazione in corso, molto gradita alla politica tedesca, ha intanto rivitalizzato il mercato di Francoforte e spinto il settore del credito anche sugli altri mercati europei. In Italia a Piazza Affari sono in rialzo le banche, dopo la frenata successiva al nuovo programma di Tltro annunciato giovedì 7 marzo dalla Bce. L’indice di settore Ftse Italia banche al momento è in rialzo dell’1,2%, Unicredit +1,8%, Intesa Sanpaolo +0,7%,