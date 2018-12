Deutsche Bank-Commerz: nozze zavorrate da miliardi di debiti

Secondo la stampa tedesca le trattative sarebbero in corso e il Governo sarebbe pronto a varare una manovra per l’imitare l’impatto fiscale della fusione – I titoli delle due banche viaggiano in rosso alla Borsa di Francoforte

Deutsche Bank e Commerzbank “vicine” a quello che per la Germania rappresenterebbe il matrimonio bancario del secolo. Proseguono insistenti le voci sulla possibile fusione tra i due colossi tedeschi. Indiscrezioni parlano di trattative in corso tra il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz, e il ceo di Deutsche Bank, Christian Sewin. I due starebbero vagliando la fattibilità del piano che potrebbe risollevare le sorti di Deutsche Bank. La banca, dopo le numerose vicissitudini finanziarie degli ultimi anni, sta per chiudere un 2018 da incubo dal punto di vista borsistico, un anno in cui ha perso oltre il 50 per cento del suo valore. Secondo Handesblatt (che cita fonti politiche da Berlino) il Governo sarebbe addirittura pronto a proporre una manovra per limitare l’impatto fiscale delle società in caso di matrimonio. Il quotidiano economico tedesco riferisce inoltre che la famiglia reale del Qatar, che oggi possiede il 6,1% di Deutsche Bank, potrebbe incrementare la sua quota fino al 10%, un’ipotesi già smentita però dal portavoce del Qatar Financial Centre. La combinazione tra le due notizie ha mandato in rosso il titolo di Deutsche Bank a Francoforte (-2%), mentre le azioni Commerzbank cedono il 3,5%. Nel frattempo, mentre si ragiona sulle ipotesi, c’è già chi fa i primi conti. Secondo i calcoli di Credit Suisse, dalle nozze tra Deutsche Bank e Commerzbank nascerebbe un colosso da 35,3 miliardi di euro di ricavi e un Cet 1 ratio al 13,7%. Tra i vari numeri però spicca quello relativo all’indebitamento complessivo che potrebbe toccare quota 1.846 miliardi di euro, di cui 1.315 miliardi derivanti da Deutsche Bank e 531 milioni da Commerzbank.