Deposito rifiuti radioattivi: si va verso le manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali

La Carta Nazionale delle Aree Idonee è arrivata al Mite: manca poco al via libera – Entro il 2025 va scelto il luogo per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

Manifestazioni di interesse non vincolanti da Regioni ed Enti locali per costruire il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. È questa la prossima mossa che l’Italia si accinge a fare dopo che la Sogin ha completato la Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI). La mappa è stata inviata al Ministero della Transizione Ecologica, che ha responsabilità strategiche in questo settore. Il documento è stato presentato al termine della consultazione pubblica avviata il 5 gennaio scorso e conclusa il 14 .

La consultazione è stata gestita interamente da Sogin ed ha visto centinaia di partecipanti. I soggetti più interessati alla costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del relativo Parco Tecnologico hanno espresso le proprie posizioni durante tre fasi. La prima è durata sei mesi con oltre 300 osservazioni iniziali (ma alla fine sono state molte di più). Poi è partito un Seminario Nazionale, da settembre a novembre 2021. L’attenzione locale alla mega infrastruttura che dovrà chiudere in sicurezza la storia delle centrali nucleari italiane si è manifestata in Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia ,Basilicata, Sicilia, Sardegna. In realtà, sono le Regioni con meno problemi di allocazione territoriale. L’attenzione di comitati e gruppi di cittadini per quello che si dovrà costruire non è mai calata.

Deposito rifiuti radioattivi: 25 mila pagine di osservazioni

“La proposta di CNAI che Sogin ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica – spiega la Società pubblica – è stata predisposta sulla base delle oltre 600 tra domande, osservazioni e proposte, per un totale di oltre 25.000 pagine”. Un voluminoso dossier di atti, documenti, studi, relazioni tecniche e cartografie presentate nel corso di un anno. Il Ministero della Transizione Ecologica deve, però, ricevere il parere tecnico dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN). Solo dopo quest’altro assenso la Carta potrà essere approvata con un decreto condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità.

Siamo davvero in dirittura d’arrivo? Non è detto. La vicenda del Deposito in questi mesi si è sovrapposta al dibattito sul nucleare di nuova generazione. In Europa – a parte la Francia che il Deposito lo ha creato in una zona inizialmente ostile – la conservazione dei residui non è sottaciuta dalla politica. La direttiva Ue in merito prevedeva la conclusione dell’iter, addirittura, per il 2015. Ma gli anni successivi a quella data sono stati i più aspri tra i governi succeduti e le opposizioni locali. Il 2025 è oggi, invece, il nuovo termine da rispettare per scegliere una delle 67 aree italiane potenzialmente idonee.