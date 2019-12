Decreto fiscale: dal 730 all’Rc Auto, ecco cosa cambia

Il decreto fiscale è legge. Dall’anno prossimo cala il tetto al contate, scende l’Iva sugli assorbenti (ma solo su alcuni tipi), novità su Pir e scontrini – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 è legge. Il 17 dicembre il Senato ha approvato la fiducia con 166 voti a favore e adesso si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento contiene importanti novità che entreranno in vigore dall’anno prossimo, alcune da gennaio altre, come la lotteria degli scontrini o il nuovo tetto al contate, da luglio. Tra i cambiamenti più importanti spiccano la stretta nei confronti di chi evade il Fisco, l’Rc Auto familiare e lo slittamento per la presentazione del modello 730.

Ecco nel dettaglio, le novità più importanti del decreto fiscale.

CARCERE AGLI EVASORI

La versione definitiva del decreto fiscale attenua la stretta prevista dal documento originario su dichiarazione infedele o omessa dichiarazione nel caso in cui non venga riscontrata una condotta fraudolenta. Pene fino ad 8 anni di carcere (erano 6) saranno previste per i reati tributari più gravi come la falsa fatturazione, la dichiarazione fraudolenta, la sottrazione volontaria al pagamento delle imposte. Nei casi più gravi dal prossimo anno sarà anche possibile confiscare “per sproporzione” i beni non giustificabili in base al reddito dichiarato. La norma potrà essere applicata anche in via preventiva. L’obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici senza ricorso alla compensazione sarà valido solo sulle commesse superiori a 200mila euro. Immutate le pene previste per l’omesso versamento di ritenute e Iva.

RC AUTO FAMILIARE E BOLLO AUTO

Cambia forma l’assicurazione obbligatoria su auto e scooter. Tutti i mezzi appartenenti a membri dello stesso nucleo familiare potranno avere accesso alla classe di merito più conveniente acquisita da uno dei componenti della famiglia sul veicolo che utilizza. Il passaggio potrà essere richiesto a partire dal primo rinnovo della polizza e non si potrà anticipare la scadenza.

Sulle auto in leasing e per il noleggio a lungo termine il bollo dovrà essere pagato nella Regione dove il mezzo circola e non dove ha sede la società di leasing.

MODELLO 730 E 8 X MILLE

Il termine per la dichiarazione del modello 730 slitta di oltre due mesi. La scadenza prevista non sarà più il 23 luglio, ma il 30 settembre.

Un ulteriore novità riguarderà l’8 x mille. I contribuenti potranno destinare la parte che solitamente va allo Stato a cinque materie specifiche, tra cui gli interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di interventi eccezionali e imprevedibili.

Previsti infine rimborsi più rapidi (scatteranno da giugno) per pensionati e dipendenti pubblici. Tetto agli interessi sui debiti con il fisco da un minimo dello 0,1 a un massimo del 3%.

PIR

Colpo di spugna sulle norme introdotte lo scorso anno che obbligavano i risparmiatori a investire su strumenti illiquidi come il venture capital o le imprese dell’AIM Italia. Scatta invece l’obbligo di investire il 5% (del 70%) su società non quotate sul Ftse Mib, sul Ftse Mid o equivalenti. Le Casse Previdenziali e fondi di investimento potranno detenere più di un Pir nel limite del 10% del patrimonio.

TETTO AL CONTANTE

A partire dal 1° luglio 2020 il limite valido per i pagamenti in contante scenderà da 3mila a 2mila euro.

TAMPON TAX

Dopo settimane di polemiche il Parlamento ha trovato la quadra. Con il decreto fiscale l’Iva sugli assorbenti biodegradabili e compostabili scenderà dal 22% al 5%. La novità non riguarderà però i tamponi più diffusi e più utilizzati sui quali l’Iva resterà immutata.

POS

Rispetto alla versione originale quella definitiva elimina le sanzioni da 30 euro più il 4% del valore della transazione negata nei confronti dei commercianti che non accettano il Pos. Riassumendo: l’obbligo rimane, ma per chi non lo rispetta non sono previste multe.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Slitta a luglio, insieme al resto del piano “cashless” la lotteria per gli scontrini: lo Stato prevederà dei premi per chi chiede la ricevuta al negoziante e comunica il proprio codice scontrino al momento dell’acquisto.

TASSA DI SOGGIORNO

La tassa di soggiorno potrà salire da 5 a 10 euro nei capoluoghi come Firenze e Rimini che accolgono un numero di turisti 20 volte il numero dei residenti.

ASSUNZIONI E STIPENDI

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane potranno effettuare 800 assunzioni. Il decreto stanzia 300 milioni l’anno in più per medici e infermieri mentre ulteriori 180 milioni saranno usati per pagare gli straordinari di vigili del fuoco e polizia.

RIFIUTI E MUTUI

I cittadini in difficoltà potranno avere accesso ad un bonus sulla tassa sui rifiuti. Introdotto il ravvedimento operoso per chi paga in ritardo tari e tributi locali. Chi si è visto la casa pignorata dalla banca negli anni della crisi potrà chiedere un nuovo mutuo per riscattarla.