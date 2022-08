Dazn, indennizzi dal 23 agosto: come si ottengono? Quanto e a chi andranno? Ecco tutte le informazioni

Da martedì 23 agosto Dazn provvederà a erogare gli indennizzi agli utenti che lo scorso 14 agosto hanno riscontrato problemi nel vedere le partite. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Dal 23 agosto Dazn erogherà gli indennizzi agli abbonati che domenica 14 agosto, in occasione delle prime partite di campionato di Serie A, hanno riscontrato problemi nell’accesso o nella fruizione della piattaforma che hanno reso difficile (se non impossibile), la visione dei quattro match in programma per la giornata. I rimborsi saranno erogati entro due settimane e saranno pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Indennizzi Dazn: cosa è successo?

Domenica 14 settembre i social network sono stati presi d’assalto da migliaia di abbonati a Dazn che segnalavano problemi e malfunzionamenti. Le difficoltà maggiori si sono avute mentre si giocavano le due partite delle 18:30, Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, e quelle delle 20:45, Spezia-Empoli e Salernitana-Roma. Moltissimi utenti non sono riusciti nemmeno ad accedere alla piattaforma, altri sono stati buttati fuori. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma Dazn ha cercato di risolvere (parzialmente) pubblicando sui suoi profili social alcuni link alternativi per vedere le partite. Non è bastato: subito la politica, la Lega Serie A e l’Autorità garante per le Comunicazioni (Agcom) hanno chiesto chiarimenti e modalità di rimborso semplificate. Richieste che Dazn ha accolto.

Dazn: a quanto ammontano gli indennizzi

Per riparare ai disservizi Dazn ha stabilito che agli abbonati che hanno riscontrato problemi sarà erogato un indennizzo automatico pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento. “Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, Dazn provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi”, ha fatto sapere la società. Il rimborso sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento a cui si sommerà un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. Tradotto: gli indennizzi andranno dai 10 ai 20 euro.

Dazn: come si ottiene l’indennizzo

I rimborsi saranno automatici – il che significa che non sarà necessario presentare alcuna richiesta, né compilare alcun modulo – e saranno accreditati secondo le modalità di pagamento scelte dagli abbonati o tramite voucher.

Gli indennizzi partiranno da martedì 23 agosto e la procedura sarà completata nelle prossime due settimane. Ogni utente riceverà sul proprio indirizzo mail associato all’abbonamento una comunicazione contenente la conferma del rimborso.