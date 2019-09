Dazi e Brexit: Fitch taglia le stime su Eurozona, Usa e Cina

Nell’ultimo aggiornamento del suo “Outlook economico globale”, l’agenzia di rating ha operato “significative revisioni al ribasso” del Pil di mezzo mondo per i prossimi 18 mesi

Lo spettro di una Brexit senza accordo e l’arrivo di nuovi dazi nella guerra commerciale Usa-Cina spingono Fitch a tagliare le previsioni sulla crescita mondiale.

Ecco le principali modifiche nelle stime:

Eurozona da +1,2 a +1,1% nel 2019 e da +1,3 a +1,1% nel 2020;

da +1,2 a +1,1% nel 2019 e da +1,3 a +1,1% nel 2020; Usa da +2,4 a +2,3% nel 2019 e da +1,8 a +1,7% nel 2020;

da +2,4 a +2,3% nel 2019 e da +1,8 a +1,7% nel 2020; Cina da +6,2 a +6,1% nel 2019 e da +6% a +5,7% nel 2020.

In realtà, queste previsioni prendono in considerazione soltanto l’escalation del protezionismo sull’asse Washington-Pechino. Fitch ricorda come gli Usa abbiano intensificato con forza la propria offensiva aumentando le tariffe su merci per 250 miliardi di dollari dal 25% al 30% a partire da ottobre e introducendo una nuova tariffa del 15% su altre merci per 300 miliardi di dollari, che entrerà a regime appieno entro dicembre.

In base all’attuale politica commerciale americana, sottolinea Fitch, la tariffa media effettiva sulle merci cinesi salirà a oltre il 20% entro la fine dell’anno impattando in sostanza tutte le merci di esportazione cinesi. “Le nostre stime iniziali – spiegano gli economisti di Fitch – suggeriscono che questo shock ridurrà la crescita della Cina nel 2020 dello 0,3% rispetto alla nostra stima di giugno anche prendendo in considerazione nuove misure di stimolo attraverso il taglio delle riserve obbligatorie”.

Ma non è finita: per quanto riguarda l’Eurozona, Fitch avverte che “le prospettive di crescita sarebbero significativamente più basse in caso di una no deal Brexit, rischio che è ulteriormente salito durante l’estate”. In caso di uscita dall’Ue senza accordo, l’economia del Regno Unito potrebbe crollare dell’1,4% il prossimo anno, mentre la crescita dell’Eurozona accuserebbe una flessione di 0,4 punti percentuali, a +0,7%.