Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Dalla passerella alla coltivazione dei frutti di bosco: ecco cosa fa oggi Barbara Chiappini

La popolare conduttrice e showgirl, ex Miss Mondo Fotogenia ed ex valletta di Raimondo Vianello in “Buona Domenica” da qualche anno ha messo in pausa gli impegni televisivi per concentrarsi sulla vita familiare e dirigere la sua azienda agricola

Barbara Chiappini, icona di bellezza degli anni Novanta, ha attraversato un percorso versatile che va dalla passerella alla conduzione televisiva, fino alla gestione di un’azienda agricola. Il 1993 è stato l’anno chiave, con la vittoria del titolo di “Miss Mondo Fotogenia”, un riconoscimento mai ottenuto da una modella italiana. Da lì, il suo ingresso in TV con “Buona Domenica” e le collaborazioni con Raimondo Vianello nel mondo dello sport. Il mondo dello spettacolo, però, non è stato l’unico palcoscenico per Barbara. Nel 1998 ha debuttato al cinema in “Paparazzi” di Neri Parenti, continuando poi con altri ruoli cinematografici. Il suo fisico statuario l’ha resa protagonista di calendari sexy tra il 2002 e il 2004, conquistando il pubblico italiano. Barbara Chiappini: tra glamour e frutti di bosco La svolta nella vita di Barbara arriva nel 2011 con il matrimonio con l’imprenditore Carlo Marini Agostini. La coppia ha due figli, Sveva e Folco. Da quel momento, Barbara decide di dedicarsi principalmente alla famiglia, accettando solo progetti televisivi conciliabili con la vita da mamma. La sua attuale avventura la vede costruire, insieme al marito, un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di frutti di bosco. Una scelta di vita che la allontana dai riflettori, ma non dal mondo dello spettacolo. Infatti, la modella si concede ancora qualche ospitata televisiva e partecipa a eventi legati alla moda e alla bellezza. Oggi, Barbara Chiappini trova equilibrio tra la vita da mamma, la gestione dell’azienda agricola e sporadiche apparizioni nel mondo dello spettacolo. Un percorso che va oltre l’effimero glamour, portandola a una realtà più autentica e appagante.