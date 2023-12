Da Cdp 140 milioni a Crédit Agricole Auto Bank per favorire il rinnovo del parco auto delle imprese italiane

Cdp ha sottoscritto un bond senior unsecured da 140 milioni di Crédit Agricole Auto bank per finanziare l’acquisto di 5 mila veicoli ecologici da parte di Pmi e Mid-Cap italiane

Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto un bond senior unsecured da 140 milioni di euro di Crédit Agricole Auto bank, i cui proventi andranno a finanziare l’acquisto di 5 mila veicoli a basse emissioni da parte di Pmi e Mid-Cap italiane. L’operazione punta ad accelerare la transizione ecologica anche nel settore dell’automotive.

Nel dettaglio, spiega una nota, i fondi resi disponibili dalla Cassa saranno interamente impiegati da Crédit Agricole Auto Bank per nuovi finanziamenti di importo fino a 10 milioni e di durata non inferiore a 12 mesi a sostegno delle Pmi e delle Mid-Cap con sede legale e/o operativa in Italia. Le risorse saranno destinate all’acquisto di oltre 5 mila veicoli a basse emissioni quali euro 6D (escluso il diesel), modelli elettrici, plug-in hybrid, mild hybrid e a propulsione alternativa (Gpl o metano) per il risparmio energetico. Almeno il 51% dei fondi sarà destinato alle Pmi.

Dal punto di vita della spa del Mef guidata da Dario Scannapieco, il progetto è coerente con le priorità individuate dalle Linee Guida Cdp che prevedono il rafforzamento del sostegno indiretto agli investimenti e ai piani di crescita delle Pmi favorendone l’accesso al credito come previsto dal Piano Strategico 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti.