Crowdfunding: nel 2020 Intesa al top delle donazioni

Secondo il rapporto di Starteed sul crowdfunding in Italia, la piattaforma di Intesa Sanpaolo ha raccolto l’anno scorso quasi 10 milioni in donazioni – Si tratta del miglior risultato a livello nazionale

Nel 2020 la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, “For Funding”, ha raccolto 9,76 milioni di euro. Si tratta – secondo il rapporto di Starteed sul crowdfunding in Italia – del miglior risultato delle 25 piattaforme attive in questo settore nel nostro Paese nella tipologia “Donation e Reward”.

Dal report, che analizza solo le piattaforme di diritto italiano, emerge anche l’aumento della propensione al dono degli italiani, rivolta non solo a campagne destinate all’emergenza sanitaria e la costante crescita del lending (+75%), ovvero il prestito di capitali, dal quale deriva più della metà della raccolta del crowdfunding.

“For Funding”, nata tre anni fa, consente alle persone – fisiche e giuridiche – di donare e prestare denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario. Intesa Sanpaolo garantisce sicurezza e trasparenza, con una rendicontazione pubblica sia sull’andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro.

“In tre anni di attività forfunding.it ha raccolto complessivamente 13 milioni di euro, di cui 5,3 milioni per l’emergenza Coronavirus – spiega Andrea Lecce, responsabile sales & marketing privati e aziende retail di Intesa Sanpaolo – Sono 56 mila le persone o le aziende che hanno contribuito con la loro generosità a sostenere le oltre 200 iniziative che abbiamo selezionato. Forfunding assolve il compito di mettere in connessione donatori e organizzazioni Non Profit”.