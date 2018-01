Cristiano Ronaldo e Neymar: tra Real Madrid e Psg scambio stellare in vista

Per il calciomercato d’estate si preannuncia uno scambio stellare tra Cristiano Ronaldo (e soldi) e Neymar: secondo la stampa spagnola il presidente del Real Madrid sta cercando di convincere lo sceicco che ha in mano il Psg – Probabile anche un rilbatone sulle panchine dei due club

Si preparano i fuochi d’artificio per il calciomercato d’estate. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, oltre a meditare sul cambio della panchina con il clamoroso siluramento di Zinedine Zidane dopo il deludente campionato in corso, punta a uno scambio da sogno: Cristiano Ronaldo (più lauto conguaglio) al Psg in cambio di Neymar al Real Madrid. Ne parla tutta la stampa spagnola.

Cristiano Ronaldo, che già nella scorsa estate aveva manifestato il desiderio di cambiare aria, si sarebbe detto favorevole. Resta da vedere che cosa diranno gli sceicchi che hanno in mano il club francese e a quanto ammonterà il conguaglio.

Se ne parlerà dopo il Mondiale di Russia ma è evidente che se lo scambio stellare dovesse andare in porto, l’intrigo Real-Psg sarebbe una tappa storica nel calciomercato europeo e aprirebbe probabilmente un effetto domino per la necessità dell squadre rivali di correre ai ripari.

Molto dipenderà però anche dalla scelta del futuro allenatore del Paris Saint Germain: Emery, che non ha convinto nessuno e non ha saputo gestire le tante stelle del club, è destinato a lasciare la panchina parigina ma la lotta per la sua successione è più aperta che mai. I nomi più accreditati sono per ora quelli di Mourinho, di Conte e di Allegri.