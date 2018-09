Cristiano Ronaldo fa volare la Juve ma Douglas Costa la macchia

I primi due gol italiani di CR7 regalano la vittoria e il primato solitario alla Juve ma nel finale Douglas Costa perde la testa e commette tre falli indecenti a spese del giovane Di Francesco e viene espulso mentre l’agguerrito accorcia le distanze (2-1)

Tanto tuonò che piovve. Due settimane a parlare del digiuno di Cristiano Ronaldo, di quanta differenza ci fosse tra la Serie A e la Liga spagnola, di come la Juventus, forse, avesse fatto un investimento più mediatico che altro. Poi però è arrivato il campo e, come per magia, ecco che il portoghese è tornato a fare ciò che gli viene meglio, ovvero i gol. Due per la precisione, che hanno permesso ai bianconeri di battere il Sassuolo e di tornare al comando della classifica in solitaria.

Doppietta pesante insomma, la prima in grado di fruttare punti, oltretutto a pochi giorni dall’inizio della Champions League, il vero motivo per cui CR7 è stato comprato. “Sono molto contento, avevo voglia di segnare – ha ammesso il diretto interessato. – Chiaro che c’era un po’ di ansia, una grande attesa nei miei confronti ma sto lavorando bene, inoltre i compagni mi aiutano alla grande. Adesso penseremo all’Europa e alla competizione che amo di più, sappiamo di avere un girone difficile ma non vediamo l’ora”.

Parole da leader, che non possono che far sorridere Allegri. Il tecnico aveva predetto il gol del portoghese, forse però nemmeno lui si aspettava che ne arrivassero due dopo un primo tempo in cui le cose non erano andate molto bene, e non solo per quanto concerne il Pallone d’oro. Poi però, a inizio ripresa, ecco l’erroraccio di Ferrari a servire a CR7 il più facile dei tap-in e la conseguente esplosione di gioia dello Stadium (50’). Ma la festa era solo cominciata: 20’ dopo, infatti, ecco il raddoppio su assist di Emre Can con un diagonale spietato, molto più in linea con le specialità della casa.

Tutto finito? Nemmeno per sogno. Nel finale il Sassuolo trovava il gol della bandiera con Babacar (91’), ma soprattutto, un paio di minuti prima, Douglas Costa perdeva la testa e si faceva espellere per un triplo gesto orribile (gomitata-testata-sputo) ai danni di Di Francesco. L’arbitro Chiffi, dopo essere stato imbeccato dal Var, estraeva l’inevitabile cartellino rosso e la sensazione, alla luce di quanto accaduto, è che il brasiliano starà ai box almeno per 3 giornate.

“Prima aveva subito un fallo ma ha sbagliato, non doveva cadere nella provocazione – il commento di Allegri – Per il resto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, anche se ho visto qualche colpo di tacco di troppo. Non da Ronaldo però: sono contento per lui, era avvelenato per il gol”. Un po’ come la Juve per la vittoria: la quarta consecutiva in altrettante partite vale già la prima fuga della stagione.