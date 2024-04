Crescita economica, torna l’ottimismo delle Pmi secondo Grant Thornton. Trainano Italia e Ue

Nonostante le sfide e le incertezze, le Pmi sembrano pronte a investire e a crescere, concentrandosi su settori strategici come la tecnologia e la formazione del personale. È quanto emerge dall’ultimo International Business Report di Grant Thornton

Nel primo trimestre del 2024, un vento di ottimismo soffia sulle Pmi mondiali, secondo l’ultimo International Business Report (IBR) di Grant Thornton. L’analisi, condotta su oltre 2.500 imprese del mid-market a livello globale, rivela un aumento della fiducia nel futuro economico, con un incremento dell’ottimismo dell’1% rispetto al 65% registrato nel secondo semestre del 2023. A guidare questa tendenza sono l’Europa e l’Italia, con un indice di fiducia che balza rispettivamente dal 51% al 53% (+2%) e dal 43% al 48% (+5%).

Profitti in crescita e tecnologia al centro degli investimenti

Un segnale positivo si registra sui profitti: il 62% delle imprese a livello globale prevede un aumento nei prossimi dodici mesi, con un incremento del 2%. In Europa, il dato raggiunge il 48% (+6%), mentre in Italia si alza addirittura dell’11%, portando la percentuale al 53%.

L’ottimismo sembra alimentato dagli investimenti nel settore tecnologico, con un aumento del 5% a livello globale (66%). In Europa, si passa dal 46% al 56% (+10%), mentre in Italia i dati indicano un rialzo del 12%, raggiungendo il 59%.

Analogamente, gli investimenti nella ricerca e sviluppo segnano un aumento sia a livello globale (+3%, 55%), sia in Europa (+5%, 45%), e in Italia con un incremento dell’8%, portando la percentuale al 51%.

Ottimismo sull’export e sui mercati esteri

Le prospettive sull’export sembrano luminose: il 46% delle imprese a livello globale prevede un incremento degli affari sui mercati esteri, con un aumento del 3%. In Europa si registra una crescita dell’8%, mentre in Italia, con un incremento del 5%, la percentuale raggiunge il 40%.

Anche il numero di imprese che prevede un incremento dei paesi in cui poter esportare i propri prodotti risulta in ascesa: a livello globale è cresciuto del +2% (42%), a livello europeo si attesta al 36% (+7%) e in Italia tocca il 48% (+18%).

Timori e preoccupazioni

Tuttavia, non tutto è rose e fiori. Le imprese indicano alcune fonti di preoccupazione per il futuro, tra cui la cybersicurezza, l’incertezza economica, il costo del lavoro e la disponibilità di manodopera qualificata.

Il 50% delle aziende a livello globale si preoccupa della cybersicurezza, mentre in Europa e in Italia il dato si attesta rispettivamente al 44% e al 56%.

L’incertezza economica, sebbene a livello globale scenda dell’1% (56%), in Europa e in Italia mostra un aumento rispettivamente dell’1% (48%) e del 12% (67%).

Le preoccupazioni legate al costo del lavoro aumentano a livello globale, passando dal 51% al 53% (+2%). Un trend simile si registra in Europa con un incremento del 3% (47% vs 44%), mentre in Italia, il Paese che mostra la percentuale più alta di imprese preoccupate per l’incremento del costo del lavoro, si sale al 63%, con una crescita del 12%.

I commenti

“L’inizio di quest’anno porta con sé un rinnovato senso di ottimismo per le aziende del mid market a livello mondiale, evidenziato da un lieve ma significativo aumento della fiducia nella crescita economica – ha commentato Alessandro Dragonetti, managing partner e Head of Tax di Bernoni Grant Thornton –. Questa tendenza è più marcata in Europa e in Italia, dove i dati evidenziano una notevole resilienza di fronte alle sfide globali, come l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e le tensioni geopolitiche, ed ha come principale effetto un ottimismo diffuso rafforzato dalle previsioni di incremento dei profitti e dei prezzi di vendita per il prossimo anno”.

“Sebbene le imprese europee e italiane si mostrino meno fiduciose sulla possibilità di trasferire l’aumento dell’inflazione sui prezzi finali – ha proseguito Dragonettii – questo atteggiamento non sembra limitare la loro propensione agli investimenti, specialmente in aree chiave come l’Information Technology, la ricerca e sviluppo e la formazione del personale, a conferma del fatto che la crescita sostenibile richiede una combinazione di investimenti tanto in tecnologia quanto in talenti”.