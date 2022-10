Credit Suisse annuncia buyback per 3 miliardi di franchi svizzeri e vende il Savoy Hotel

L’istituto sotto pressione da mesi sta provando tutte le strade per convincere gli investitori della sua solidità. Vuole anche vendere il suo famoso Savoy Hotel nel distretto finanziario di Zurigo. Il 27 ottobre l’annuncio del nuovo piano strategico

Credit Suisse ha annunciato oggi un buy back fino a 3 miliardi di franchi svizzeri del suo debito, nel tentativo di rassicurare gli investitori dopo il forte calo del prezzo delle azioni e delle obbligazioni.

“Le transazioni sono coerenti con il nostro approccio proattivo alla gestione della nostra composizione complessiva delle passività e all’ottimizzazione degli interessi passivi e ci consentono di sfruttare le condizioni di mercato per riacquistare il debito a prezzi interessanti” ha detto la banca riguardo l’operazione.

Nel dettaglio, l’istituto svizzero ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto in contanti relativa a otto titoli di debito senior denominati in euro o sterline, per un valore fino a 1 miliardo di euro (980 milioni di dollari), insieme a 12 titoli denominati in dollari Usa per un valore fino a 2 miliardi di dollari. Le offerte sui titoli di debito scadranno rispettivamente il 3 e il 10 novembre.

Il titolo Credit Suisse alla borsa di Zurigo mostra un rialzo del 4,34% a 4,40 franchi. Da inizio anno ha perso oltre il 50%.

“È una mossa opportunistica per sfruttare le condizioni di mercato che potrebbero rassicurare alcuni investitori”, ha affermato l’analista di Vontobel Andreas Venditti. “Se acquistato sotto la pari, ne risulta un guadagno che aumenterà leggermente il capitale”.

In vendita anche il Savoy Hotel nel centro di Zurigo, stimato 400 milioni di franchi

L’istituto di credito svizzero ha anche detto che sta vendendo il suo famoso Savoy Hotel nel distretto finanziario di Zurigo, stimato in 400 mln di franchi, suscitando il pensiero che stia cercando in tutti i modi di far cassa.

Credit Suisse, una delle più grandi banche in Europa sta percorrendo più strade per risollevarre la situazione dopo aver perso oltre 5 miliardi di dollari a causa del crollo della società di investimento Archegos nel marzo 2021: ha dovuto raccogliere capitali, fermare i riacquisti di azioni, tagliare i dividendi e rinnovare la gestione

l nuovo numero uno di Credit Suisse, Ulrich Koerner, ha chiesto agli investitori meno di 100 giorni di tempo per mettere a punto una nuova strategia di rilancio. Venerdì scorso Koerner ha rassicurato il personale che la banca ha una “solida base di capitale e una forte posizione di liquidità” e ha detto ai dipendenti che invierà loro aggiornamenti regolari fino a quando l’azienda non annuncerà un nuovo piano strategico il prossimo 27 ottobre.

Il mercato ipotizza un aumento di capitale con cui finanziare la ristrutturazione da 4 miliardi di franchi. All’inizio di questa settimana, con un passaggio insolito, la Banca nazionale svizzera, che sovrintende alla stabilità finanziaria delle banche di importanza sistemica in Svizzera, ha detto che stava monitorando la situazione al Credit Suisse.