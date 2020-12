CR7 calciatore del secolo e Lewandowski calciatore dell’anno

Cristiano Ronaldo ha vinto un altro prestigioso premio. A Dubai gli è stato assegnato il Globe Soccer Award come miglior calciatore al mondo del nostro secolo, dal 2000 ad oggi. Il campione juventino, che era visibilmente emozionato, ha battuto in volata l’eterno rivale Leonel Messi e il bomber del Liverpool, l’ex romanista Salah. Il premio gli è stato riconosciuto non solo per i 750 gol segnati e le infinite prodezze realizzate ma perchè – a differenza di Messi – ha saputo vincere in più campionati (Uk, Spagna, Italia) e con più club (Manchester United, Real Madrid, Juventus) e anche con la Nazionale del suo Paese, il Portogallo, che 4 anni fa trascinato sull’altare dell’Europa.

Il polacco Robert Lewandowski, che è anche il bomber del Bayer Monaco campione d’Europa, è stato invece nominato miglior calciatore dell’anno davanti, ancora una volta, a Messi e Cristiano Ronaldo.

L’allenatore del Bayern, Hans-Dieter Flick, è stato a sua volta incoronato miglior trainer del 2020 davanti a Jurgen Klopp e all’atalantino Gasperini. Come miglior allenatore del secolo è stato premiato Pep Guardiola.

A livello di club la miglior squadra del secolo è il Real Madrid mentre per il 2020 il premio è ovviamente andato al Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions.

Per i procuratori il primo premio è andato al portoghese Jorge Mendes, che è anche il procuratore di Cristiano Ronaldo. Dietro di lui Raiola e Branchini,