Covid: le utilities reggono e insistono su rinnovabili e idrogeno

Secondo quanto emerso nel Workshop dell’Osservatorio Agici-Accenture dal titolo “Come saranno le Utility nel 2023?”, i ricavi sono scesi del 10% nel 2020, ma è atteso un rimbalzo grazie ai grossi investimenti.

Il settore delle utility, pur soffrendo a causa della frenata della produzione industriale che ha determinato un calo della domanda di energia e di servizi annessi., si è rivelato abbastanza resiliente di fronte alla crisi innescata dal Covid. A rilevarlo è il Workshop dell’Osservatorio Agici-Accenture che si è tenuto martedì 2 febbraio, dal titolo “Come saranno le Utility nel 2023? Uno sguardo al settore dopo la pandemia”. Ne è venuto fuori che i ricavi 2020 delle utility italiane sono sì scesi del 10,4% (in linea con quello del Pil nazionale, dunque), ma che è in compenso aumentato del 4,8% il fatturato degli operatori di rete. Anche sulle utility il bilancio è eterogeneo: c’è stata una riduzione significativa per i Gruppi Energetici (-12,2%) e un calo più contenuto per le Multiutility (-2,1%) e i Gruppi Rinnovabili (-2,4%).

Gli investimenti nell’ultimo anno solare sono calati del 10% a 15 miliardi complessivi. Tutte le altre voci comunque sono incoraggianti: secondo Agici-Accenture l’EBITDA aggregato degli operatori italiani nel 2020 è sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con la sola esclusione di pochi player attivi nell’Oil&Gas, e soprattutto è atteso un rilevante aumento dei ricavi aggregati dal 2021 al 2023, con una crescita media annua del 7,7%. È prevista in particolare una forte ripartenza degli investimenti: le principali aziende nazionali hanno pianificato di investire 65 miliardi di euro al 2023 (mediamente 22 miliardi l’anno con una crescita di oltre il 40%). La maggior parte di questi investimenti, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, saranno incentrati sulle fonti di energia rinnovabile e sulla digitalizzazione.

Ma non solo. Come è noto, sta prendendo sempre più piede il business dell’idrogeno green e in generale emerge il crescente ruolo del gas naturale e dei sistemi di storage, a garanzia della stabilità e flessibilità del settore elettrico, in particolare in vista della rivoluzione nell’automotive. Il trend incoraggiante vale anche a livello europeo: secondo Accenture-Agici gli investimenti aggregati programmati dagli operatori europei per il periodo 2021-2023 ammontano a 131 miliardi di euro. In generale, tutte le utility, sia italiane che europee, hanno mostrato l’abilità di sapersi adattare alla continua evoluzione del settore in cui operano.

“Le utilities – ha commentato Marco Carta, Amministratore delegato di AGICI – continuano a rafforzare il loro ruolo di architrave per una ripartenza economica del Paese basata su sostenibilità, innovazione, circolarità e creazione di valore condiviso tra aziende, territori e persone. Le imprese italiane hanno reagito con prontezza e forza alla crisi economica in atto e agli stimoli dell’Unione europea varando piani strategici ambiziosi come mai prima in termini di investimenti e attenzione

allo sviluppo e all’ambiente. Occorre un’azione di politica economia coordinata, forte e coesa per trasformare queste ambizioni in realtà: le risorse manageriali, finanziarie e tecnologiche delle Utilities, infatti, sono disponibili qui e ora”.

“Transizione energetica e sostenibilità – ha aggiunto Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utilities di Accenture Italia – sono le parole chiave che emergono dallo Studio. Accelerare su questi due temi significa accelerare la ripresa economica del Paese. In questo contesto il settore Energy & Utility può e deve diventare il motore della ripartenza ponendosi non solo come recettore di investimenti mirati, ma anche come abilitatore del cambiamento per l’intero ecosistema e, in primis, per la pubblica amministrazione e le piccole e medie imprese. Indirizzando le linee strategiche del PNRR è possibile, infatti, riqualificare l’offerta del settore creando nuovi servizi digitali orientati alla sostenibilità e all’efficienza per incrementare la competitività delle PMI e innovare la PA”.