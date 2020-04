Covid, da Ubi Banca corsi di educazione finanziaria

Digital Live Talk, programmi didattici “a domicilio” e contest sui temi della cittadinanza consapevole: si trasferisce online e si arricchisce di nuovi contenuti e format l’attività di educazione finanziaria promossa in collaborazione con FEduF.

Prosegue anche online l’impegno di Ubi Banca, in collaborazione con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, creata da ABI), nel campo dell’educazione finanziaria: anzi l’emergenza Covid-19 ha reso necessario e doveroso un arricchimento delle iniziative fruibili e condivisibili online: “Un impegno a supporto delle comunità in cui l’istituto opera, con strumenti didattici e linguaggi innovativi utili a raggiungere e coinvolgere giovani e adulti”, spiega la banca in una nota.

Una prima iniziativa riguarda l’organizzazione di Digital Live Talk riservati ai clienti della banca. Live Show in diretta streaming che consentono, grazie alla capacità dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, di affrontare con leggerezza riflessioni approfondite circa l’importanza di un’adeguata preparazione finanziaria e di un approccio razionale alle scelte economiche.

Proprio oggi, mercoledì 29 aprile, c’è il primo appuntamento dedicato ad oltre 650 mila clienti, oltre che ai dipendenti della banca, dal titolo “Resilienza e gestione del cambiamento”, tema di grande attualità in un momento carico di incertezze come il tempo che stiamo vivendo. Obiettivo dei Live Show è infatti quello di accompagnare i partecipanti alla scoperta dei meccanismi consci e inconsci che influenzano le nostre scelte, soprattutto nei momenti di crisi, fornendo così un supporto utile, alla luce dei principi della finanza comportamentale, a evitare di incorrere in decisioni irrazionali o sbagliate.

Nuovi Live Show, previsti nelle prossime settimane, guideranno, per esempio, alla scoperta delle emozioni o di alcuni automatismi che, a nostra insaputa, condizionano fortemente i nostri comportamenti in campo economico, aiutandoci a identificarli e gestirli.

Prosegue inoltre, con nuove modalità interattive che contribuiscono ad accrescere la digitalizzazione della scuola italiana, il programma di attività di educazione finanziaria storicamente dedicato da UBI Banca ai giovani studenti delle scuole, che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 ha visto il coinvolgimento di oltre 17.000 ragazzi in tutta Italia.

Ubi Banca infatti partecipa alla diffusione dei programmi didattici online di FEduF per le scuole, gestiti con classi virtuali grazie all’utilizzo di piattaforme come Zoom, Teams e Google Meet. È in corso in particolare un progetto pilota nelle scuole secondarie di II grado delle Marche e dell’Abruzzo: oltre 350 alunni marchigiani e abruzzesi partecipano infatti ai programmi di didattica online “Che impresa, ragazzi!” e “Teens” che, nell’ambito di un percorso formativo sulla cittadinanza responsabile, prevedono lo sviluppo di un progetto imprenditoriale. Le attività di formazione hanno infatti, tra gli altri, l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per la trasformazione di un’idea in un vero e proprio business plan, che consente la partecipazione a un contest. I progetti migliori saranno premiati in autunno.

Obiettivo comune delle diverse iniziative promosse da Ubi Banca e FEduF, nelle condizioni complesse che l’emergenza Covid-19 impone, è proprio quello di proseguire il percorso di sensibilizzazione nei confronti dell’educazione finanziaria in cui la banca lombarda è impegnata da tempo, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio, con un linguaggio rinnovato, dinamico e accattivante, e portando i nuovi format divulgativi online direttamente nelle case dei cittadini.