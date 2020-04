Covid a Napoli: la solidarietà green dei taxi

Nel capoluogo campano prende il via la partnership tra Snam4Mobility e l’app Wetaxi: i tassisti consegnano beni di prima necessità a bordo di veicoli a gas.

A Napoli ambiente e solidarietà vanno di pari passo. Arrivano infatti i “taxi green solidali”, frutto della collaborazione tra Snam4Mobility, la controllata di Snam che è operatore di mobilità a gas naturale, e Wetaxi, la app chiama taxi presente in 22 città italiane e che ha appena lanciato il servizio Delivery per la consegna, a bordo dei veicoli e gratuitamente, di beni di prima necessità sul territorio durante l’emergenza coronavirus. L’iniziativa parte dunque dal capoluogo campano: il servizio è attivo sull’app Wetaxi o al numero radiotaxi 081.22.22, e la merce, per lo più cibo e altri beni necessari, viene distribuita per conto delle associazioni ActionAid e Consorzio Proodos ad oltre 200 famiglie bisognose che vivono nell’area metropolitana.

Il progetto mira a coniugare impegno sociale e sostenibilità, facendo leva sui benefici sia ambientali (riduzione di inquinanti ed emissioni di CO2) sia economici (minor costo del rifornimento) garantiti dalle caratteristiche smart-green del gas naturale. Tutelata inoltre la sicurezza: l’intera flotta di Consortaxi 08.22.22 che aderisce a “taxi green solidali” adotta un sistema di sanificazione auto, e i tassisti sono dotati di mascherina chirurgica e correttamente istruiti sulle norme igieniche da adottare per un adeguato svolgimento del servizio. Quanto ai taxi, sono messi a disposizione da Snam4Mobility, l’operatore di riferimento per la mobilità a gas naturale (metano compresso CNG e liquefatto LNG) e a gas rinnovabile (biometano) in Italia.

L’Italia tra l’altro è leader europeo in questo settore e può contare oggi su oltre un milione di auto a CNG su strada e su una rete di distributori di quasi 1.400 unità, in fase di espansione anche grazie agli investimenti del gruppo guidato da Marco Alverà.