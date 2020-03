Covid-19, da Tim copertura sanitaria per i dipendenti

Per i circa 45.000 dipendenti sono previste un’indennità in caso di ricovero causato da infezione, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero.

TIM ha deciso di attivare strumenti di protezione economica e di copertura assicurativa in caso di contagio da coronavirus, in aggiunta alle misure già messe in atto per tutelare ancora di più tutti i suoi dipendenti in un contesto eccezionale come quello attuale.

Per questo motivo, il gruppo ha sottoscritto, per primo in Italia tra le grandi aziende industriali, in favore dei suoi circa 45.000 dipendenti una copertura assicurativa che si articola in un’indennità in caso di ricovero causato da infezione, un’indennità da convalescenza e un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.

Sin dall’insorgere dell’emergenza, TIM ha implementato e messo a disposizione della collettività (Istituzioni, Imprese e Cittadini) tutte le iniziative possibili per garantire la connettività del Paese e la sicurezza dei suoi dipendenti.