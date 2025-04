Coverings 2025: Ceramics of Italy porta la ceramica italiana a Orlando dal 29 aprile al 2 maggio

Ceramics of Italy torna a Coverings 2025 dal 29 aprile al 2 maggio all’Orange County Convention Center di Orlando, la principale fiera nordamericana di superfici ceramiche e pietre naturali

Dal 29 aprile al 2 maggio 2025, l’Orange County Convention Center di Orlando, Florida, ospiterà la 35ª edizione di Coverings, la più importante fiera nordamericana dedicata alle superfici ceramiche e pietre naturali. Tra i protagonisti principali torna Ceramics of Italy, che rappresenterà l’eccellenza e l’innovazione dell’industria ceramica italiana.

Padiglione Italia: il cuore pulsante di Coverings 2025

Organizzato da Confindustria Ceramica, il Padiglione Italia, situato nella South Hall, riunirà 80 tra i più prestigiosi marchi italiani. Questo spazio si conferma un vivace punto di incontro per architetti, designer e professionisti del settore, proponendo collezioni all’avanguardia che esprimono l’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

Al centro del Padiglione sarà presente lo stand istituzionale Ceramics of Italy (#1225), progettato dallo studio newyorkese HDR con il tema “Giardino all’Italiana”. Caratterizzato da un design modulare e riutilizzabile, lo stand integra pavimentazioni, arredi personalizzati e strutture tridimensionali realizzate con materiali forniti da aziende di primo piano come Appiani, Ceramica Vogue, Cotto d’Este, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage, Naxos e Fila Surface Care Solutions. Un’area dedicata offrirà anche un’esperienza di autentica ospitalità italiana grazie al catering di Spuntino di Miami.

Sostenibilità e innovazione: le novità di Coverings 2025

Quest’anno, Coverings 2025 offrirà ai visitatori un’anteprima delle principali novità del design ceramico. In primo piano la campagna “I Choose Responsibility”, che incoraggia progettisti e consumatori a fare scelte più consapevoli, prediligendo prodotti sostenibili. Inoltre, il programma “Destinazione: Cersaie” promuove la partecipazione al Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, che si terrà a Bologna dal 22 al 26 settembre 2025.

Le tendenze ceramiche di quest’anno includono colori ispirati all’acqua, tonalità autunnali come il Pantone “Mocha Mousse”, superfici tattili e motivi geometrici audaci. Le innovazioni per l’arredo indoor e outdoor sono il cuore pulsante delle collezioni esposte, insieme a nuove soluzioni per terrazzi e spazi esterni, caratterizzati da gres porcellanatoresistente alle intemperie e certificazioni di sostenibilità (EPD, LEED, Greenguard, B Corp).

Oltre all’esposizione, il programma include importanti appuntamenti formativi e istituzionali. Tra questi, la sessione sulle tendenze globali delle piastrelle (29 aprile, ore 11:00) con la partecipazione di Danielle McWilliams di Novità Communications. Il 30 aprile si terrà la tradizionale Conferenza Stampa Internazionale di Ceramics of Italy, seguita dalla premiazione del Tile Competition 2025, che celebra le migliori applicazioni della ceramica italiana nell’architettura contemporanea. Sempre il 30 aprile, durante la Serata Italiana, sarà consegnato il Confindustria Ceramica North American Distributor Award 2025 a un distributore distintosi per competenza e dedizione alla promozione del prodotto ceramico italiano.

Il 2025 della ceramica italiana: un anno di eventi internazionali

Il 2025 è un anno ricco di eventi che celebrano la ceramica italiana. Dopo il successo di Maison&Objet a Parigi, dove 27 aziende italiane hanno presentato il meglio della loro produzione, la ceramica è stata protagonista anche dell’Italian Design Day in Polonia, con l’architetto Andrea Maffei che ha esplorato l’uso delle piastrelle nei grandi progetti urbani, come Milano CityLife. A febbraio, il KBIS di Las Vegas ha ospitato le soluzioni più innovative per l’arredo e la progettazione d’interni, mentre a marzo la ceramica italiana è stata protagonista al MIPIM di Cannes, evento internazionale di riferimento per il settore immobiliare. Dopo Coverings 2025 a Orlando, il design italiano si sposterà a Clerkenwell Design Week di Londra (20-22 maggio), un’occasione per esplorare le tendenze più avanzate. Il gran finale sarà Cersaie 2025 a Bologna (24-28 settembre), un evento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di design e ceramica.