Covatta, petizione per una degna sepoltura

Un appello di intellettuali e amici di Luigi Covatta per denunciare una vergogna nazionale e chiedere una sepoltura per Luigi Covatta, il politico scomparso il 18 aprile, ma la cui salma – come purtroppo in molti altri casi – giace ancora insepolta – Come si aderisce all’appello

Una petizione per dare una degna sepoltura a Luigi Covatta, il politico socialista venuto a mancare lo scorso 18 aprile. A sottoscriverla un gruppo di intellettuali e amici di Covatta guidato dal professor Giulio Sapelli, ma aperta a tutte le persone interessate alla vicenda. Ecco il testo dell’invito ad aderire: “Luigi Covatta è mancato ai Suoi cari, alla vita politica e culturale e sarà ricordato da tutti coloro che gli volevano bene. E tutti noi vorremmo ricordarlo ogni giorno e sulla Sua tomba vorremmo ritrovarci e ritrovare noi stessi nella Sua memoria Questo, però, non è possibile perché la salma di Luigi giace insepolta dopo giorni di attesa e come Lui anche molte altre persone, che lasciano la vita terrena senza che i pubblici poteri siano in grado di svolgere quella funzione essenziale su cui si fonda la legittimazione del potere dei governi e si fondano le civiltà: rendere onore ai morti La decadenza dello spirito pubblico inizia proprio da quando le Urne dei morti non possono più levarsi a manifestare il ricordo imperituro, l’affetto, l’ amore che si ha verso i trapassati. Si tratta di una vergogna nazionale su cui troppo si tace colpevolmente Questa PETIZIONE VUOLE RISOLLEVARE LE CIVICHE COSCIENZE E UNIRLE NEL DOLORE Senza rispetto peri morti non esiste rispetto per nessuno e per nulla Occorre porre fine a questa vergogna. Vi chiediamo di firmare questo appello con spirito puro e cuore sincero. Chi volesse aderire, può aggiungere un commento a questo articolo e verrà inserito con Nome e Cognome”. Giulio Sapelli Nicla Loiudice Claudia Sonino Mario Mancini Franco Locatelli Franca Gonella