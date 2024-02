Cortellesi, Castellitto, Garrone e De Angelis guidano il rinascimento del cinema italiano

“Cinema: rinascimento italiano”. Si intitola così l’articolo pubblicato sul giornale francese online LeJournal.info a firma Marcelle Padovani, la giornalista già storica corrispondente de Le Nouvel Observateur in Italia e autrice del bestseller “Cose di Cosa Nostra” insieme a Giovanni Falcone. Padovani, corsa di nascita ma trasteverina d’adozione, partendo dal grande successo di “C’è ancora domani” – il film di Paola Cortellesi che ha sbancato il botteghino riportando milioni di italiani nelle sale cinematografiche – racconta ai lettori francesi il nuovo fervore che sta caratterizzando il cinema italiano, fatto di film di grande qualità in grado di scatenare dibattito e riflessione, ma soprattutto di innescare un vero rinascimento culturale.

Ecco alcuni estratti dell’articolo di Padovani su LeJournal.info:

“Code interminabili davanti ai cinema? Dove? Ma in Italia. 58,6% di spettatori in più nel 2023. Il film più visto? “C’é ancora domani”, il primo lungometraggio dell’attrice e regista Paola Cortellesi, debuttante cinquantenne che denuncia l’Italia machista prima della guerra… e quella di oggi.

I nuovi registi di successo da Nord a Sud usano tutti la lingua di Dante. Da lì a parlare di “rinascimento cinematografico”, di nuovo “miracolo italiano”, il passo è breve. L’Associazione Distributori Italiani non si è tirata indietro proclamando: “La storia ha cambiato corso. Il cinema è di moda”.

E non un cinema qualunque. Come dice Walter Veltroni, giornalista, politico, ex parlamentare del Pd, regista lui stesso: “Sono film di impegno civico, lontani dalla commedia all’italiana”. Il fenomeno è quindi del tutto nuovo”.

Fonte: “Cinéma: la renaissance italienne!” – LeJournal.info