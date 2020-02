Coronavirus e Fisco: l’Agenzia delle Entrate si ferma

Nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal coronavirus vengono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza fra il 21 febbraio e il 31 marzo – Stop anche alle cartelle esattoriali – Ecco tutti i dettagli

Il coronavirus porta conseguenze anche sul versante del Fisco. Per affrontare l’emergenza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato che – come prescritto da un decreto del ministero dell’Economia – nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal Covid 19 vengono sospesi tutti gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Bloccati anche gli invii di cartelle esattoriali, comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale e atti di recupero dei debiti tributari.

PER QUALI CONTRIBUENTI È PREVISTA LA SOSPENSIONE

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda cittadini, i professionisti, gli enti e le imprese che al 21 febbraio avevano la residenza oppure la sede legale o operativa in uno dei seguenti Comuni:

Codogno

Castiglione d’Adda

Casalpusterlengo

Fombio

Maleo

Somaglia

Bertonico

Terranova dei Passerini

Castelgerundo

San Fiorano

Vo’ Euganeo

L’ultimo comune è in provincia di Padova, mentre tutti gli altri si trovano nella provincia di Lodi.

ZERO RITENUTE

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, per tutto il periodo di sospensione, “i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”.

ALTRE DISPOSIZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti adottati su istruzione dell’amministrazione centrale, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che lo sportello di Lodi in Corso Umberto I 25 e quello di Codogno in Via Roma 35 rimarranno chiusi da lunedì 24 febbraio fino a nuova comunicazione.

Infine, il Fisco sottolinea che tutti “i servizi delle Agenzie erogati presso gli uffici e gli sportelli ubicati in Lombardia e Veneto potrebbero subire dei rallentamenti” e invita però gli utenti a utilizzare i servizi online delle Entrate. Ecco quelli che non richiedono registrazione: