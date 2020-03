Coronavirus: cosa chiude e cosa rimane aperto

Il susseguirsi di decreti sul coronavirus sta creando non poca confusione tra i cittadini – Supermercati, centri commerciali, aeroporti e stazioni, cinema e bar, musei: vediamo cosa si può e cosa non si può fare, cosa rimane aperto e cosa chiude dopo l’ultimo decreto del Governo Conte

L’Italia, tutta Italia, è zona protetta per combattere la diffusione del coronavirus. Lunedì 9 marzo, il Governo ha deciso di estendere a tutto il territorio nazionale le limitazioni già imposte sulla Lombardia e su altre 14 province del Nord, prevedendo però alcune modifiche che incidono fortemente sulla vita dei cittadini.

Il decreto, ormai ribattezzato con l’hashtag #iorestoacasa ed entrato in vigore martedì 10 marzo, ha come effetto primario quello di limitare gli spostamenti dei cittadini (non c’è però un divieto assoluto) in entrata e in uscita, ma anche all’interno dello stesso territorio. Si può uscire da casa solo per motivi di lavoro e salute (con certificato medico) o per comprare farmaci e generi alimentari. Bisognerà però essere dotati di autocertificazione.

Il rapido evolversi degli eventi ha suscitato parecchia confusione nei cittadini, provocando ancora una volta l’assalto a supermercati e farmacie. Molti si chiedono cosa è possibile fare e cosa invece è vietato, quali sono i servizi aperti e quali invece quelli che hanno dovuto chiudere i battenti a causa del coronavirus.

SERVIZI APERTI

Il coronavirus non fermerà il trasporto merci, né le consegne dei corrieri. Attivi anche i servizi di consegna pasti a domicilio. Gli uffici pubblici continueranno a svolgere i loro servizi, così come i mezzi di trasporto. Ma attenzione alla distanza di sicurezza. Aeroporti, stazioni e autostrade rimarranno regolarmente in funzione, ma chi decide di mettersi in viaggio dovrà rispettare le regole sugli spostamenti e sarà soggetto ai controlli delle forze dell’ordine.

Tabella: FIRSTonline

LE LIMITAZIONI PER FERMARE IL CORONAVIRUS

I centri commerciali rimarranno chiusi nei weekend, e durante la settimana dovranno garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro, evitare assembramenti o code, mentre le strutture di vendita di dimensione medio-grande dovranno chiudere nei festivi e prefestivi. Ristoranti e bar aperti fino alle 18 e chiusi la sera. Supermercati aperti con ingressi contingentati per evitare assembramenti, quindi inutile prenderli d’assalto.

Tabella: FIRSTonline

COSA CHIUDE

Musei, cinema, teatri, centri sportivi, piscine con le saracinesche abbassate. Chiusi fino al 3 aprile anche scuole, asili e università. Si fermano eventi e manifestazioni sportive – comprese le partite di serie A -, ma gli atleti professionisti potranno continuare ad allenarsi a porte chiuse. “Resta consentito – si legge nel decreto – esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.