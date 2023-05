Coppa Italia 2023 all’Inter che rimonta una bella Fiorentina e va in Paradiso con due gol di Lautaro

Simone Inzaghi si rivela un vero specialista di finali e conquista di nuovo la Coppa Italia con la sua Inter malgrado l’ottimo avvio con gol della Fiorentina – Poi ci pensa Lautaro a ribaltare il risultato

L’Inter gode ancora. La 77esima edizione della Coppa Italia si colora di nerazzurro, nonostante un’ottima Fiorentina che torna a casa a testa alta, ma purtroppo per lei a mani vuote. Il trofeo, infatti, finisce nella bacheca di Viale della Liberazione, per giunta per il secondo anno consecutivo: Simone Inzaghi si conferma così specialista assoluto della manifestazione, alla luce delle tre vittorie da allenatore che si sommano alle altrettante da calciatore.

Fiorentina – Inter 1-2, una doppietta di Lautaro ribalta la Viola

E dire che la partita era cominciata nel segno della Fiorentina, capace di trovare il vantaggio dopo appena 3’ con Nico Gonzalez, lasciato colpevolmente troppo solo dalla difesa nerazzurra. L’Inter sembrava essere lontana parente di quella che, meno di dieci giorni fa, aveva strapazzato il Milan in Champions, mentre la Viola ricalcava in pieno la prestazione di Basilea, non a caso invocata alla vigilia da Italiano. Poi però, come spesso succede nel calcio, il vento è cambiato nel giro di pochi minuti anche se, paradossalmente, a far scattare tutto è stato un errore dell’Inter, divoratasi il gol del pareggio con Dzeko a tu per tu con Terracciano. La sensazione della notte stregata è stata forte, ma solo per 4’: tanti ne sono passati da quel tiro alle stelle al pareggio di Lautaro, alla centesima marcatura nerazzurra proprio in una finale (29’). La Fiorentina ha avuto la colpa di non saper leggere il momento, finendo per farsi colpire nuovamente dal Toro con una splendida girata volante (37’), invece di congelare la partita almeno fino all’intervallo. Nella ripresa si è invece rivista una grande Viola, padrona del match per lunghi tratti e più volte vicina al pareggio, con Nico Gonzalez e Jovic (due volte a testa) e tante situazioni potenzialmente pericolose, su cui l’Inter è però riuscita a tenere botta. E così, al fischio finale di Irrati (direzione senza sbavature), il cielo di Roma s’è tinto di nerazzurro per la seconda volta consecutiva, ma con una grande differenza rispetto a 12 mesi fa: all’appello, infatti, manca ancora la notte di Istanbul, che potrebbe rendere la stagione addirittura trionfale.

Zhang: “Abbiamo dimostrato di saper vincere le finali! La Champions? Ancora non ci penso”

“È il mio quinto titolo con l’Inter, non riesco a dire quanto sono orgoglioso della squadra – ha esultato il presidente Steven Zhang -. Abbiamo una mentalità vincente, è un successo di staff, dirigenza e squadra, questa squadra ha dimostrato di saper giocare le finali e vincere le coppe. La Champions? Penso che non dobbiamo parlarne fino a quel giorno, al momento siamo ovviamente concentrati sulla prossima partita con l’Atalanta. Quanto credo nella vittoria? Non ci penso fino a quel giorno, ma come potete vedere sette anni fa non eravamo lì e ora stiamo giocando finali e abbiamo vinto cinque coppe”.

Inzaghi: “Battuta una squadra di valore, ora vogliamo giocarci tutto”

“Sono contento perché abbiamo vinto una coppa che volevamo, volevamo riconfermarci dopo l’anno scorso – le parole di Inzaghi -. I ragazzi sono stati bravi, di fronte abbiamo trovato una squadra di valore che ci ha impensierito tanto e per giunta siamo partiti sbagliando l’approccio, cosa che solitamente non facciamo, poi però siamo riusciti a restare in partita. Ora non ci poniamo limiti, abbiamo la volontà di giocarci tutto e al meglio, abbiamo le ultime due di campionato e poi la finale di Istanbul, vogliamo continuare così”.

Lautaro fa 101 in nerazzurro: “Ora bisogna continuare così”

“Sono emozionato e contentissimo perché è da un paio di anni che stiamo riportando trofei in questo grande club – il commento del man of the match Lautaro Martinez -. Dobbiamo continuare così, sono molto contento, volevo alzare un’altra coppa. Abbiamo iniziato male, ma poi siamo stati bravissimi a ribaltare il risultato e siamo contenti di trattenere la coppa a Milano. La mia stagione migliore? Voglio continuare così, dando il mio contributo alla squadra e continuare a vincere”.

Italiano: “Loro sono fortissimi, ma abbiamo concesso due gol evitabili”

“Non ci si può abbattere dopo una partita del genere, con l’Inter sono sempre state tirate dall’anno scorso e per me metterli in difficoltà è un grande orgoglio – il pensiero di Italiano -. La sconfitta amareggia, non immaginate quanto ci tenessimo a regalare questa gioia ai nostri tifosi, ma usciamo a testa alta e con dentro tantissimo per la finale di Conference a Praga. Avevamo di fronte la finalista di Champions, era impensabile non concedere occasioni da gol. Abbiamo cercato di lasciare il meno possibile, poi però abbiamo subìto due gol per me evitabili, anche se l’ha decisa un campione come Lautaro. Meritavamo ampiamente il pareggio, purtroppo gli episodi hanno fatto la differenza”.