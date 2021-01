Consumi elettrici: segnali di ripresa a dicembre

Dopo mesi di difficoltà dovuti alla pandemia di Covid-19, secondo i dati forniti da Terna, a dicembre i consumi elettrici hanno registrato un rialzo dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2019 e dello 0,3% rispetto a novembre 2020.

Consumi di energia elettrica in ripresa a fine anno dopo i mesi difficili vissuti a causa dell’emergenza Covid-19 e dei conseguenti lockdown. Secondo i dati forniti da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, a dicembre 2020 la richiesta di energia elettrica si è attestata a quota 25,9 miliardi di kWh, valore in crescita dell’1,1% rispetto a dicembre del 2019 e dello 0,3% rispetto a novembre 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 32% del fabbisogno.

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’indice IMCEI elaborato da Terna, che monitora i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale. L’indice ha registrato una variazione positiva a doppia cifra (+11,4%) rispetto a dicembre 2019. Rialzo, per il terzo mese consecutivo, anche a livello congiunturale su novembre 2020 (+0,4%). La crescita è stata trainata soprattutto dalla siderurgia (+23,2%) e dalla meccanica (+7%), mentre l’unico settore in negativo è quello dei materiali da costruzione (-2,1%).

Andando avanti con i dati, a dicembre la domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’87,3% con produzione nazionale, mentre la quota restante del saldo, pari al 12,7%, è stata soddisfatta attraverso l’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (22,9 miliardi di kWh) ha segnato un aumento dell’1,5% rispetto a dicembre del 2019. In crescita le fonti di produzione termica (+14%) e la geotermica (+3%). A registrare una nuova flessione sono invece le fonti di produzione idrica (-23,1), eolica (-17,1%) e fotovoltaica (-16,2%).

A livello geografico, tutti i territori italiani hanno chiuso dicembre con il segno più: +0,8% al Nord e al Centro, e +1,9% al Sud e Isole.

“Analizzando separatamente i cosiddetti clienti puri (quelli che esclusivamente prelevano dalla rete) e gli autoproduttori, la variazione tendenziale mostra un aumento rispettivamente dell’11,1% e del 13,7 per cento”, conclude Terna.

