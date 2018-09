Consulenza finanziaria: nasce AssoSCF, associazione di società indipendenti

La nuova associazione è stato creata perché da regolamento, all’interno del nuovo Organismo per la Vigilanza e la Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti, le associazioni di persone fisiche e quelle di persone giuridiche devono essere separate

Nasce AssoSCF, l’associazione delle società di consulenza finanziaria indipendenti, create e possedute da consulenti autonomi. Il nuovo soggetto è stato creato perché da regolamento – all’interno del nuovo Organismo per la Vigilanza e la Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti – le associazioni di persone fisiche (consulenti indipendenti) e quelle di persone giuridiche (società FeeOnly) devono essere separate.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita ad un nuovo soggetto che rappresenta solo persone giuridiche indipendenti – spiega Andrea Carboni, neopresidente di AssoSCF, in un’intervista ad AdvisorOnline – NAFOP, la nostra associazione che da sempre tutela la community dei FeeOnly, dovrà ospitare al proprio interno solo professionisti, mentre le società confluiranno in AssoSCF, la nuova realtà fondata da alcune SCF indipendenti FeeOnly. Vogliamo aggregare tutte le SRL e SPA che prestano il servizio di consulenza indipendente e che non siano SIM, SGR, banche o altro. Tra i nostri associati non potranno rientrare persone che ricoprono ruoli di alcun tipo in banche o altri intermediari. Siamo l’unica associazione che prevede come iscritti solo SCF pure, un messaggio chiaro e trasparente per il mercato”.

AssoSCF avrà diverse sedi operative: “Roma, Milano, Torino, Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, sono centri in cui si sta sviluppando la consulenza indipendente e dove registriamo il più alto interesse da parte degli operatori alla creazione di società di consulenza”, continua Carboni, precisando che il sito dell’associazione delle Società di consulenza indipendente è www.assoSCF.org.