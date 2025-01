Congo, il destino delle gang a Kinshasa: protette dalla politica (a fini elettorali) ma ora giustiziate in massa. La polemica

Cosa sta succedendo nella Repubblica democratica del Congo? Negli anni il fenomeno dei Kulunas – le gang – aveva beneficiato di una forte protezione politica. Oggi il governo del Paese usa direttamente le esecuzioni capitali contro le bande urbane. Ma gli attivisti per i diritti umani non sono d’accordo

Nella Repubblica Democratica del Congo 102 uomini sono stati giustiziati per impiccagione dal governo congolese la scorsa settimana e altri 70 sono destinati a essere giustiziati, ha affermato domenica il ministro della Giustizia del Paese, Mutamba, in una dichiarazione all’Associated Press. Egli ha sottolineato che gli uomini, di età compresa tra 18 e 35 anni, erano rapinatori armati e “banditi urbani”, localmente noti come “Kulunas”, catturati ed imprigionati nella capitale Kinshasa e trasportati e giustiziati nel Congo nord-occidentale nella prigione di Angenga. Quarantacinque sono stati uccisi a fine dicembre e i restanti 57 sono stati giustiziati nelle ultime 48 ore. Un volo di altre 70 persone da Kinshasa è arrivato ad Angenga, in attesa di esecuzione.

Congo gang, cosa sta succedendo

Il ministro della Giustizia, che sta supervisionando le esecuzioni, ha affermato domenica sera che “il terzo gruppo sarà giustiziato, quindi i primi due hanno già subito la misura dell’esecuzione tramite pena di morte”. La decisione del governo di applicare la pena di morte si è rivelata divisiva. Alcuni hanno accolto con favore la misura come mezzo per ripristinare l’ordine e la sicurezza nelle città, mentre altri sono preoccupati per i rischi di abusi e violazioni dei diritti umani. “Accogliamo con favore questa decisione del ministro perché aiuterà a porre fine alla criminalità urbana. Nelle città congolesi dalle 8 di sera non ci si può muovere liberamente perché si paura di imbattersi in un Kuluna”, affermano i cittadini delle grandi citta del Paese.

Congo gang, chi sono i Kulunas

Il termine “Kuluna” indica sia una banda di fuorilegge, sia un gruppo di giovani incontrollabili ed è una parola di origine portoghese-angolano che significa “banda, gang”. Un Kuluna è un personaggio classificato come minaccioso, come qualsiasi criminale il cui obiettivo è rubare, danneggiare con armi bianche (manette, coltelli, pietre) persone deboli e disarmate, spesso tra loro o anche persone anziane (nonni) e persino le autorità pubbliche cadono vittima dei loro crimini. Preferibilmente tagliano le braccia delle loro vittime usando i machete di cui sono armati, oppure le uccidono di fronte alla resistenza.

Congo, le gang usate per scopi politici ed elettorali

Nati a Kinshasa sono diffusi in tutte le principali città e sono ormai utilizzati anche per scopi politici, in svariati modi: garantiscono la sicurezza di alcuni membri di alto rango dei loro partiti e, quando si svolgono le competizioni elettorali, sono inviati per interrompere le manifestazioni degli oppositori politici. Nella provincia del Congo Centrale, il governatore li aveva utilizzati per attaccare l’Assemblea provinciale e impedire ai deputati nazionali di votare una mozione contro di lui e il suo governo.

A Kinshasa sono utilizzati anche per ostacolare le richieste dei sindacati e di altri funzionari pubblici che disturbano i leader politici e i membri del governo contro cui i sindacalisti vorrebbero rivolgersi. In quanto tale, il fenomeno Kuluna beneficia di una forte protezione politica e il suo smantellamento non può essere efficace senza una reale volontà politica da parte di coloro che lo mantengono dopo averlo recuperato, per utilizzarlo nelle battaglie politiche.

Periodicamente i governi congolesi lanciano campagne per l’eradicazione del fenomeno, presente dagli anni 2000: il ministro della Giustizia congolese oltre a portare avanti queste operazioni repressive e violente ha comunque affermato: “La situazione nella RDC è complessa e richiede un approccio multidimensionale. La lotta contro le gang urbane deve andare di pari passo con gli sforzi per combattere la povertà, la disoccupazione e l’esclusione sociale, che sono spesso fattori che contribuiscono alla criminalità”.

Congo gang, polemica sulle esecuzioni capitali: quali garanzie?

Attivisti per i diritti umani ed Amnesty International hanno messo in guardia dalla possibilità di esecuzioni extragiudiziali e ha chiesto un rigoroso rispetto delle procedure giudiziarie e delle garanzie fondamentali. Teme che la pressione politica possa portare a condanne ingiuste ed esecuzioni arbitrarie. I prigionieri giustiziati non sono stati condannati per omicidi o specifici fatti di sangue ma per appartenenza a queste bande di strada informali.

La pena di morte in Congo, un tema delicato

La pena di morte in Congo è una questione delicata. Il Paese l’ha abolita nel 1981, ma è stata ripristinata nel 2006. L’ultima esecuzione ha avuto luogo nel 2003, ma a marzo 2024 il governo congolese ha annunciato la ripresa delle esecuzioni capitali, tuttavia la pena di morte ripristinata era destinata ad applicarsi al personale militare accusato di tradimento.

A maggio, otto soldati sono stati condannati a morte, per fucilazione, per essere fuggiti dal campo di battaglia e a luglio, 25 soldati sono stati condannati per reati simili. Recentemente altre trentasette persone, tra cui tre cittadini americani, un britannico, un belga e un canadese, sono state condannate a morte per aver tentato di rovesciare il presidente della Repubblica Democratica del Congo, ma nessuno di loro, al momento è stato giustiziato.