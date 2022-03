Congedo di paternità 2022, guida in 5 punti: regole, requisiti, durata e modalità per fare domanda

L’Inps chiarisce che dal 2022 il congedo di paternità diventa strutturale: ecco quello che c’ da sapere su regole, requisiti, durata e modalità per fare domanda

Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per i lavoratori dipendenti diventa strutturale e quindi non ha più bisogno di essere rinnovato ogni anno. Lo sottolinea l’Inps in una nota, ricordando che l’innovazione è stata introdotta con la manovra 2022.

Ecco una breve guida al congedo di paternità che risponde, in sintesi, ai dubbi più comuni.

1) Congedo di paternità 2022: quanto dura?

Le regole del congedo di paternità sono semplici: nei primi cinque mesi di vita del figlio, gli uomini con un contratto da dipendente possono restare a casa per 10 giorni, anche non continuativi, senza perdere nemmeno un euro di stipendio. L’indennità, infatti, copre il 100% della retribuzione.

2) Chi ne ha diritto?

Non solo i padri naturali, ma anche quelli adottivi, affidatari o collocatari. In questi casi si può beneficiare del congedo di paternità entro il quinto mese dall’ingresso in famiglia o in Italia (a seconda che l’adozione sia nazionale o internazionale), oppure dall’affidamento. L’unica condizione è che il padre sia un lavoratore dipendente.

3) Il congedo di paternità è alternativo a quello di maternità?

No. Su questo punto l’Inps è molto chiara: “Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità”.

4) Che differenza c’è fra congedo obbligatorio e facoltativo?

Sempre entro il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino, “il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione”, scrive ancora l’Inps, aggiungendo che in questo caso, però, “la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria che spetta alla madre”.

5) Come fare domanda per il congedo di paternità?

I dipendenti del settore privato che riceveranno l’indennità direttamente dall’Inps possono fare domanda in tre modi:

Attraverso il sito dell’Inps.

Via telefono, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 da rete mobile.

Tramite gli enti di patronato.

Se invece l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, i dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente a lui “la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Inps”, conclude l’Istituto.