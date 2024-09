Confindustria Piemonte: Andrea Amalberto presenta la nuova squadra e gli obiettivi per i prossimi quattro anni

Andrea Amalberto ha avviato il suo mandato come presidente di Confindustria Piemonte, nominando quattro vicepresidenti e creando 10 commissioni, inclusa una nuova per l’Aerospazio. Ecco i dettagli

Nuovi venti soffiano su Confindustria Piemonte con l’ingresso di Andrea Amalberto come presidente. Durante la sua prima riunione del Consiglio di Presidenza, sono stati definiti ruoli e obiettivi per i prossimi quattro anni.

“Nei prossimi quattro anni, metteremo al centro con il Presidente della Regione Piemonte e la sua Giunta un percorso di condivisione, relativo a strategie e progetti di politica industriale coerenti con le Proposte del Piano Industriale del Piemonte di Confindustria Piemonte. Il nostro obiettivo è un Piemonte industriale, innovativo, sostenibile, internazionale”. Amalberto ha anche annunciato il lancio degli Stati Generali di Confindustria Piemonte nel 2025 per valutare l’economia regionale e i progetti in corso, e ha sottolineato l’importanza di rafforzare il nostro ruolo nelle partecipazioni regionali e aumentare il coinvolgimento dei Parlamentari e del Governo”. Crescerà anche il coinvolgimento dei Parlamentari piemontesi e dei componenti del Governo, aumentando i momenti di confronto sia con il consiglio di presidenza, sia direttamente con le Commissioni di Confindustria Piemonte”

La nuova squadra di Confindustria Piemonte

Amalberto ha scelto quattro vicepresidenti e creato 10 commissioni, introducendo anche una novità: la Commissione Aerospazio.

La squadra di vicepresidenti di Amalberto è composta da Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, che si occuperà delle Politiche attive del Lavoro e Welfare; Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, che gestirà le questioni legate all’internazionalizzazione; Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino. Questo gruppo di vicepresidenti avrà il compito di coordinare le attività in diversi settori strategici per l’industria piemontese.

Amalberto ha anche assegnato specifiche deleghe a vari membri del team. Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese, sarà responsabile dell’Automotive, mentre Carlo Colombino, coordinatore del gruppo di lavoro e membro di Confindustria Torino, si occuperà delle Attività estrattive. Paolo Barberis Canonico, presidente di Confindustria Biella, gestirà le questioni legate al Made In. La Transizione Digitale sarà sotto la responsabilità di Paolo Conta, presidente pro tempore del DIH Piemonte. Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, continuerà a gestire anche il Welfare, in aggiunta al suo ruolo di vicepresidente.

Le 10 commissioni create includono la Commissione Aerospazio, presieduta da Giorgio Marsiaj di Torino, e la Commissione Agroalimentare, guidata da Marco Brugo Ceriotti di Novara Vercelli Valsesia. Giorgio Baldini, anch’egli di Novara Vercelli Valsesia, guiderà la Commissione Credito e Finanza, mentre Marco Piccolo, di Torino, presiederà la Commissione ESG. Laura Zegna di Biella sarà a capo della Commissione Industria del Turismo. Paola Malabaila, di Ance Piemonte, sarà responsabile della Commissione Infrastrutture e Urbanistica, e Alessandro Battaglia di Cuneo guiderà la Commissione Internazionalizzazione e attrazione investimenti. Pierpaolo Antonioli, di Torino, presiederà la Commissione Multinazionali, Alberta Pasquero di Canavese sarà alla guida della Commissione Sanità e Scienze della Vita, e Alberto Crivello, di Torino, guiderà la Commissione Trasporti e Logistica.

Obiettivi e strategie

Amalberto ha esposto una serie di obiettivi per il futuro, tra cui il rafforzamento di settori esistenti come l’agri-eno-food e il tessile, e l’espansione in aree come l’aerospazio e la mobilità sostenibile. C’è anche un focus su tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale e i Big Data.

Un altro focus è il Progetto Migranti, che intende allinearsi con il Piano Mattei per l’Africa. L’obiettivo è promuovere l’istruzione tecnica e la formazione professionale per integrare lavoratori qualificati nel mercato piemontese, rispondendo alle esigenze di manodopera nel Nord Italia. Il coordinamento del progetto sarà gestito da Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria, insieme alla Piccola Industria e ai Giovani Imprenditori.