Confindustria, ecco la squadra di Orsini con Tarquini nuovo direttore generale. Tutti i nomi

Orsini sarà affiancato da 10 vicepresidenti elettivi e tre vicepresidenti di diritto, insieme a cinque delegati e tre special advisor. Nella squadra c’è anche Gozzi, per Marsiaj la delega allo Spazio. Ecco nomi e incarichi

Al via la nuova squadra di presidenza di Confindustria sotto la guida del presidente designato Emanuele Orsini. Il consiglio generale ha approvato la squadra per il quadriennio 2024-2028 con un’ampia maggioranza dell’84%. Su 132 membri presenti, 110 hanno votato a favore, mentre i contrari sono stati 9 e 13 le schede bianche. Maurizio Tarquini (nella foto, ndr) sarà il nuovo direttore generale. Il 23 maggio Orsini sarà sottoposto al voto dell’assemblea per la sua elezione a leader degli industriali.

Confindustria, la nuova squadra prende forma: ecco chi sono i vicepresidenti

La composizione della squadra vede una combinazione di figure consolidate e nuove nomine. Dieci vice presidenti elettivi affiancheranno Orsini. Tra di essi, tre sono confermati: Francesco De Santis, focalizzato su Ricerca e Sviluppo; Maurizio Marchesini, responsabile di Lavoro e Relazioni industriali dopo aver seguito le Filiere e le Medie Imprese; Stefan Pan, incaricato dell’Unione europea e del rapporto con le Confindustrie europee. Gli altri componenti della squadra includono Lucia Aleotti per il Centro Studi, Angelo Camilli per Credito, Finanza e Fisco, Barbara Cimmino per Export e Attrazione degli investimenti, Vincenzo Marinese per Organizzazione e Rapporti territoriali, Natale Mazzuca per Politiche Strategiche e Sviluppo del Mezzogiorno, Marco Nocivelli per Politiche industriali e Made in Italy, e Lara Ponti per Transizione Ambientale e obiettivi Esg.

I tre vice presidenti di diritto sono Giovanni Baroni, Riccardo Di Stefano e Annalisa Sassi, rispettivamente rappresentanti della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori e del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.

Il presidente designato Orsini mantiene un ruolo centrale in questioni strategiche come la Transizione Digitale, Cultura d’Impresa e Certezza del diritto, mentre cinque delegati lo supporteranno su vari fronti: Leopoldo Destro per Trasporti, Logistica e Turismo, Riccardo Di Stefano per Education, Giorgio Marsiaj per Space Economy, Aurelio Regina per Energia e Mario Zanetti per l’Economia del Mare.

La squadra si avvarrà anche di tre Special Advisor: Antonio Gozzi per l’Autonomia Strategica Europea, Piano Mattei per Competitività, Gianfelice Rocca per Life Sciences e Alberto Tripi per l’Intelligenza Artificiale.

Il patron di Erg, Edoardo Garrone, ritiratosi dalla corsa il giorno prima del voto, resta presidente del gruppo editoriale Sole 24 Ore.

La nuova squadra di presidenza di Confindustria dovrà dimostrare capacità di ascolto, flessibilità e concretezza nell’affrontare le sfide che l’industria italiana avrà il compito di affrontare nei prossimi anni.