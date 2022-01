Confagricoltura-Banco Bpm, accordo a sostegno delle imprese agricole

Accesso al credito, valorizzazione delle filiere e innovazione sono i principali obiettivi dell’intesa volta a sostenere le imprese del settore in questo periodo di difficoltà economica aggravatasi con i rincari delle materie prime e l’impennata dei contagi

Confagricoltura e Banco Bpm hanno sottoscritto un accordo destinato ad avviare una serie di attività insieme volte a facilitare l’accesso da parte delle imprese agricole associate a servizi consulenziali, alle iniziative di settore e ai prodotti offerti dalla banca, specie ai servizi di finanziamento. Il documento è stato, da Massimo Pasquali, responsabile coordinamento aziende di Banco Bpm, e dal direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino.

Nel dettaglio, la collaborazione si svilupperà negli ambiti individuati come prioritari per il sostegno delle imprese agricole in questo periodo di difficoltà economica aggravatasi negli ultimi mesi dai rincari e dall’acuirsi dell’ondata pandemica. Tra questi: l’accesso al credito, la realizzazione di progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere o reti d’impresa; l’istituzione di un tavolo congiunto per l’analisi dei principali megatrend del settore, per il monitoraggio dei temi dell’accordo e per l’individuazione di eventuali materie d’interesse per il comparto.





Tra gli ulteriori profili qualificanti, Confagricoltura e l’istituto bancario hanno inserito la disponibilità a organizzare incontri con i propri esperti allo scopo di perfezionare le conoscenze e competenze creditizie delle imprese associate, in modo da conferire la necessaria solidità economica.

Infine, l’accordo prevede l’avvio di un tavolo nazionale di lavoro specifico per l’analisi congiunta delle filiere agroalimentari e per l’individuazione delle migliori modalità di supporto alla loro crescita e sviluppo, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti.