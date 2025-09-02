Tyche Bank nomina nuovo Responsabile Banca del Territorio

Gioacchino Romano è il nuovo responsabile della Banca del Territorio di Tyche Bank

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Tyche Bank.

Tyche Bank, banca specializzata in procedure concorsuali, finanza d’impresa, acquisto di crediti fiscali e gestione di crediti NPL e UTP, comunica la nomina di Gioacchino Romano come responsabile della Business Unit Banca del Territorio, dedicata ad imprese, professionisti e famiglie con un’attenzione particolare ai bisogni e alle realtà del territorio.

Gioacchino, classe 1971, originario di Vittoria nel ragusano, porta con sé oltre trent’anni di esperienza bancaria maturata tra Banco di Sicilia, Credito Siciliano, Credito Valtellinese e Crédit Agricole Italia. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Catania, ha guidato numerose filiali, coordinando negli ultimi anni le attività di concessione e monitoraggio dei prestiti a famiglie, professionisti e PMI in Sicilia.

Il suo percorso professionale lo ha reso un profondo conoscitore del tessuto economico del Meridione, con particolare attenzione al mondo delle imprese, fondamentali per lo sviluppo dei territori.

Il Direttore Generale di Tyche Bank, Dott. Francesco De Marco, ha dichiarato: “Con l’ingresso di Gioacchino rafforziamo ulteriormente il nostro impegno come banca del territorio a supporto delle famiglie e al fianco delle imprese locali. La sua lunga esperienza e la conoscenza del territorio siciliano rappresentano un valore aggiunto per consolidare la nostra idea di banca: prossimità, professionalità e competenze verticali”.

Con questa nomina, Tyche Bank rafforza la propria squadra dedicata al territorio, puntando su competenze radicate, fiducia, relazioni consolidate. Le filiali, il cui layout sarà oggetto di prossima rivisitazione, rappresentano degli spazi pensati per essere punti di riferimento sul territorio, in linea con una visione di banca moderna e vicina ai clienti. In questa direzione si inseriscono anche le prossime aperture, con l’imminente inaugurazione della sede nel cuore di Bologna e nuove filiali in arrivo sul territorio siciliano. La Banca prosegue così nello sviluppo del suo modello di business, in cui tradizione, esperienza e specializzazione si incontrano per sostenere lo sviluppo dell’economia locale.