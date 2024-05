Leonardo: Aero Asahi introdurrà in Giappone il primo elicottero in configurazione VIP/corporate “Agusta”

Aero Asahi, una delle aziende leader in Giappone nella fornitura di servizi di aviazione generale, utilizzerà un elicottero AW169 di Leonardo con consegna prevista nella primavera del 2025

Aero Asahi Corporation (Aero Asahi), una delle aziende leader in Giappone nella fornitura di servizi di aviazione generale, introdurrà un moderno elicottero AW169 con una configurazione ‘Agusta’ dedicata, diventando il primo operatore giapponese ad utilizzare un elicottero Leonardo dotato di esclusivo allestimento VIP.

Aero Asahi ha avuto modo di apprezzare le straordinarie caratteristiche e capacità dell’AW169, supportando un demo tour dedicato tenutosi nel paese asiatico nel 2023. L’AW169 presenta elevate prestazioni oltre a capacità di volo e navigazione avanzate grazie all’avionica e ai sistemi di missione sofisticati, livelli di confort senza confronti, elevata sostenibilità con interni customizzati, i più recenti standard di sicurezza e una ‘APU (Auxiliary Power Unit) mode’, funzione che consente di utilizzare a terra uno dei due motori per alimentare i principali sistemi nella cabina e nel cockpit mantenendo fermi i rotori. Il brand Agusta di Leonardo unisce a queste importanti caratteristiche per il trasporto VIP/corporate la sua combinazione unica di prestazioni, confort, personalizzazione, tecnologia al top che il mercato riconosce ormai da decenni agli elicotteri di Leonardo dedicati a questa particolare missione.

Consegna prevista nella primavera del 2025

L’AW169 di Aero Asahi è previsto in consegna nella primavera del 2025 e presenterà un’ampia gamma di equipaggiamenti dedicati tra cui soluzioni per la riduzione dell’impatto acustico in cabina, posti customizzati per otto passeggeri, un sistema intelligente di gestione dei sistemi in cabina comprendenti climatizzazione e intrattenimento. Il contratto comprente inoltre un pacchetto di servizi e manutenzione esclusivo e personalizzato, specifico per gli elicotteri VIP del brand Agusta.

L’introduzione dell’AW169 ha accresciuto ulteriormente la presenza di Leonardo in diversi mercati tra i quali quello del trasporto passeggeri. Rafforza inoltre la leadership dell’Azienda nel mercato VIP degli elicotteri bimotore, con oltre 900 unità di vario tipo e una quota superiore al 40% in termini di valore negli ultimi dieci anni, offrendo agli operatori un’opzione in più che si inserisce perfettamente tra il popolare AW109 e il campione di vendite AW139.

Oltre 320 AW169 sono stati ordinati fino ad oggi, con circa 170 unità consegnati dalla linea di assemblaggio finale di Vergiate a operatori in più di 30 paesi. La flotta mondiale ha accumulato più di 170.000 ore di volo in ogni tipo di missione e in tutte le condizioni operative.

Sono oltre 160 gli elicotteri di vario tipo di Leonardo in servizio oggi in Giappone, tra i quali l’AW169, utilizzati per una vasta serie di missioni come ordine pubblico, elisoccorso, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, trasporto VIP/corporate, supporto all’editoria, utility navale.

Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S). Con 53mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2023 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 39,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 15,3 miliardi di euro. Inclusa anche nell’indice MIB ESG, l’azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

