Illimity comunica il nuovo assetto organizzativo

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Illimity Bank.

illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 17 gennaio 2025, nell’ambito delle attività funzionali anche alla predisposizione del nuovo piano industriale e focalizzazione sul core business del credito alle PMI in specifici segmenti in ambito performing e reperforming, come già annunciato in data 8 novembre 2024, ha approvato un nuovo assetto organizzativo interno, designando Enrico Fagioli quale Deputy CEO con responsabilità su tutti gli ambiti di business della Banca e del Gruppo illimity e, altresì, designando Giovanni Lombardi quale Deputy CEO a presidio e coordinamento delle funzioni centrali; a seguito di tali individuazioni è stato avviato l’iter regolamentare ai fini della nomina.

Enrico Fagioli, in illimity fin dalla fondazione e con 40 anni di esperienza professionale, ha da ultimo guidato la Divisione Corporate Banking di illimity ed è Presidente di illimity SGR S.p.A..

Giovanni Lombardi, con oltre 20 anni di esperienza, ha affiancato l’Amministratore Delegato ed il management team nel processo di quotazione della Banca e di costituzione del Gruppo e riveste, dalla fine del 2018, il ruolo di General Counsel e Segretario del Consiglio di Amministrazione.

La Banca comunica, inoltre, che, in coerenza con il predetto nuovo assetto organizzativo, si è interrotto il rapporto di lavoro con Andrea Clamer, cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni.