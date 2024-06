Il Gruppo FS è Best in Media Communication per il terzo anno consecutivo

Al BIC 2024 premiato il progetto “Mi riscatto per il futuro”

Il Gruppo FS si conferma per il terzo anno consecutivo Best in Media Communication, il riconoscimento istituito da Fortune Italia ed Eikon Strategic Consulting, che, anche quest’anno, testimonia l’efficacia delle attività di comunicazione dell’azienda «in prima linea – si legge nella motivazione della certificazione – per connettere l’Italia, innovando l’infrastruttura e promuovendo una mobilità integrata, sostenibile e innovativa che migliori la vita delle persone». A questo si aggiunge anche lo special prize nella categoria Chiarezza del messaggio assegnato al progetto Mi riscatto per il futuro per «la forte valenza nella cultura della responsabilità sociale e per il messaggio di inclusione che trasmette».

Per l’attività di comunicazione svolta nel corso del 2023, FS riceve, nell’ambito della certificazione, il Top Communication Value – Valorizzazione di persone e territori e il Top Communication ESG Goal – Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili per l’impegno nel valorizzare i territori, migliorare l’esperienza di viaggio e promuovere l’intermodalità e lo sviluppo urbano sostenibile.

Gruppo FS: “Mi riscatto per il futuro”

Con Mi riscatto per il futuro il Gruppo FS ottiene anche quest’anno lo special prize nella categoria Chiarezza del messaggio. Il progetto nasce da un’intesa siglata tra il Gruppo FS e il Ministero della Giustizia con l’obiettivo di favorire l’istruzione, l’orientamento e la formazione professionale dei detenuti. Grazie all’accordo, cinque detenuti della Casa di Reclusione di Milano Opera sono già stati assunti con un contratto a tempo determinato da Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. L’iniziativa è stata premiata anche nell’ambito degli Impact Awards e dalla RFK Human Rights Italia.

La certificazione e lo special prize sono stati consegnati ieri 6 giugno a Roma nel corso della BIC Convention.