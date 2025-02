Howden annuncia i risultati 2024

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Howden.

Il Gruppo Howden annuncia i risultati finanziari per l’esercizio conclusosi il 30 settembre 2024.

Highlights

Solida performance finanziaria | I ricavi rettificati sono aumentati del 23% a 3.010 milioni di sterline (2.442 milioni di sterline nell’esercizio precedente) con una crescita organica del 15% (13% nell’esercizio precedente). L’EBITDA consolidato rettificato ha raggiunto 922,2 milioni di sterline (780 milioni nel 2023) con un EBITDA Margin consolidato rettificato sostanzialmente stabile al 31% (32% nel 2023).

| I ricavi rettificati sono aumentati del 23% a 3.010 milioni di sterline (2.442 milioni di sterline nell’esercizio precedente) con una crescita organica del 15% (13% nell’esercizio precedente). L’EBITDA consolidato rettificato ha raggiunto 922,2 milioni di sterline (780 milioni nel 2023) con un EBITDA Margin consolidato rettificato sostanzialmente stabile al 31% (32% nel 2023). Crescita in tutti i segmenti di business | Il fatturato organico del brokeraggio assicurativo è aumentato del 14%. L’incremento nella riassicurazione è stato del 30%. Per DUAL (Managing General Agent del Gruppo) la crescita organica è stata del 6%.

| Il fatturato organico del brokeraggio assicurativo è aumentato del 14%. L’incremento nella riassicurazione è stato del 30%. Per DUAL (Managing General Agent del Gruppo) la crescita organica è stata del 6%. I nuovi talenti hanno contribuito al 30% della crescita organica dei ricavi |I nuovi team hanno guidato la crescita in tutte le linee di prodotto, tra cui Treaty Reinsurance, Programmi Howden Re, Sport & Entertainment, Aviation, Restructuring and Resolution e Construction. Abbiamo accolto nuovi talenti in Australia, Grecia, Medio Oriente, Singapore e Giappone.

|I nuovi team hanno guidato la crescita in tutte le linee di prodotto, tra cui Treaty Reinsurance, Programmi Howden Re, Sport & Entertainment, Aviation, Restructuring and Resolution e Construction. Abbiamo accolto nuovi talenti in Australia, Grecia, Medio Oriente, Singapore e Giappone. 65 acquisizioni strategiche | Abbiamo continuato a costruire posizioni di leadership nei mercati chiave, in particolare in Europa, dove abbiamo portato a termine 28 accordi. Da evidenziare l’acquisizione di VLC, grande broker nei Paesi Bassi, di North Risk in Danimarca – che ha segnato il nostro ingresso in quel Paese – e di AGEO in Francia. La nostra presenza globale è cresciuta fino a comprendere 55 Paesi.

| Abbiamo continuato a costruire posizioni di leadership nei mercati chiave, in particolare in Europa, dove abbiamo portato a termine 28 accordi. Da evidenziare l’acquisizione di VLC, grande broker nei Paesi Bassi, di North Risk in Danimarca – che ha segnato il nostro ingresso in quel Paese – e di AGEO in Francia. La nostra presenza globale è cresciuta fino a comprendere 55 Paesi. Continuo supporto da parte dei nostri investitori e dei mercati dei capitali di debito | Nel corso del 2024 abbiamo avviato una serie di finanziamenti, tra cui: un rifinanziamento completo e un’estensione della scadenza a febbraio; il lancio di un’obbligazione ad alto rendimento; due aumenti di capacità della Revolving Credit Facility; una nuova linea di credito DDTL per finanziare l’attività di investimento e molteplici riprezzamenti al ribasso.

| Nel corso del 2024 abbiamo avviato una serie di finanziamenti, tra cui: un rifinanziamento completo e un’estensione della scadenza a febbraio; il lancio di un’obbligazione ad alto rendimento; due aumenti di capacità della Revolving Credit Facility; una nuova linea di credito DDTL per finanziare l’attività di investimento e molteplici riprezzamenti al ribasso. Nel 2024 altri 650 dipendenti sono diventati nuovi azionisti di Howden | Il numero totale di dipendenti azionisti è ora salito a 5.300.

David Howden, fondatore e CEO del Gruppo, ha commentato: “Il nostro 30° anno si è dimostrato un anno da ricordare. Abbiamo superato la barriera dei 3 miliardi di sterline di fatturato, abbiamo registrato una crescita organica a due cifre per il quarto anno consecutivo e un CAGR del fatturato del 40% nello stesso periodo. Qual è il nostro segreto? La qualità delle nostre straordinarie persone. Il nostro track record di crescita si basa sulla nostra capacità di attrarre e trattenere i migliori. I nostri talenti guidano le nostre prestazioni, aiutandoci ad acquisire nuovi clienti e a costruire un business sostenibile a lungo termine, con la proprietà dei dipendenti come elemento distintivo fondamentale, e ora con un valore della società che si avvicina ai 20 miliardi di sterline. Sono incredibilmente entusiasta per il futuro. Guardando avanti, continueremo a capitalizzare il nostro straordinario track record, mantenendo il focus su una forte crescita organica, sull’M&A strategico, sugli investimenti in talenti e nell’eccellenza operativa. In questo modo saremo in grado di crescere ancora più velocemente, pronti a realizzare i nostri ambiziosi piani. Abbiamo compiuto 30 anni e siamo solo all’inizio”.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Federico Casini, CEO di Howden in Italia – di aver contribuito alla straordinaria performance del Gruppo nel mondo anche nel 2024. La crescita organica, le performance finanziare, le acquisizioni di realtà di eccellenza sul territorio, l’attrazione dei migliori talenti hanno portato in pochi anni Howden ad una posizione di leadership anche sul mercato italiano, grazie ai valori trainanti del Gruppo come l’attenzione unica alle persone e l’azionariato dei dipendenti”.

Highlights operativi

David Shalders è entrato a far parte del Gruppo come COO e come membro sia del Board che del team di senior management. La sua nomina aiuterà a integrare l’eccellenza operativa in tutto il Gruppo, consentendoci di crescere più rapidamente.

Numero totale dei dipendenti: attualmente 20.000.

Le partnership di sponsorizzazione hanno amplificato la notorietà del nostro marchio in tutto il mondo e il nostro impegno nei settori dello sport, dello spettacolo e dell’equitazione, anche attraverso: la squadra di rugby British & Irish Lions, le corse di cavalli con il Victoria Racing Club in Australia e il Bahrain Turf Club e, dall’inizio del 2025, il team Emirates GBR nell’ambito della competizione velica SailGP.

Punti salienti e attività per segmento di business

Importante attività in tutti i segmenti di business, nell’attuazione della strategia volta ad espandere la nostra presenza geografica, rafforzare e diversificare la nostra proposta specialistica attraverso M&A e attrarre nuovi talenti.

Brokeraggio Assicurativo

Crescita organica del 14% trainata dalla crescita nei settori Retail e Specialty, in Europa e Asia Pacific.

Siamo entrati in nuovi mercati in Danimarca, con l’acquisizione di North Risk che completa la nostra presenza nella regione nordica, e in Lussemburgo, con l’aggiunta di United Brokers. L’acquisizione di VLC nei Paesi Bassi ha consentito di costruire una posizionesignificativa in questo mercato europeo chiave, l’acquisizione di AGEO ha aumentato la nostra presenza in Francia e la competenza negli Employee Benefit. Siamo anche entrati in Perù, un nuovo mercato, con l’acquisizione di Contacto, e nel mercato giapponese con il lancio di offerte di riassicurazione e al dettaglio.

Abbiamo lanciato una struttura unica nel suo genere per la protezione dei carichi in caso di guerra nel Mar Rosso, volta a proteggere le navi e a rafforzare le catene di fornitura globali, e Cyber Plus, un nuovo prodotto informatico che amplia l’accesso e semplifica il processo di acquisto per le PMI.

Siamo entrati nel mercato della gestione captive attraverso l’acquisizione di ARM Holdings, rafforzando le nostre capacità a vantaggio dei nostri clienti multinazionali.

Tra le assunzioni di personale senior figurano Jan Tinus Larsen, CEO di Howden Norway, Kentaro Tada come CEO di Howden Japan e Takuya Aibe alla guida delle attività di vendita al dettaglio di Howden Japan.

Riassicurazione

Crescita organica del 30%, trainata dalle ottime performance del business Treaty a Londra e nel Nord America, dei programmi Howden Re e del business Binder.

Maggiore presenza nel segmento International Reinsurance con assunzioni globali e uffici in Giappone, Amburgo e Zurigo, inclusa l’acquisizione del broker di riassicurazione specializzato Haakon, che diventa Howden Switzerland. Nomina di David Hearn a Chairman, Global Clients Strategy.

Forte crescita commerciale, operativa e di capacità, compresi gli investimenti nel settore informatico, nella riassicurazione danni e nella raccolta e analisi di dati a livello globale.

Sottoscrizione

DUAL ha registrato una crescita organica del 6%, trainata dalla forte crescita delle nuove iniziative in Europa e nella regione Asia-Pacifico (principalmente Nuova Zelanda), nonché in Nord America (Surety) e nel commercio al dettaglio nel Regno Unito.

DUAL Australia ha annunciato che assumerà la gestione di un portafoglio PI da 50 milioni di dollari australiani da Allianz, mentre DUAL Europe ha annunciato l’acquisizione del team Marine di Swiss Re con sede a Genova, incluso il portafoglio Marine da 150 milioni di euro ad esso associato.

Simon McGinn è entrato a far parte del team come CEO di DUAL UK, Marielena Rodrigues Forero come CEO di DUAL Latin America e David Harries come responsabile della sottoscrizione del gruppo DUAL.

Capital management

Continuiamo ad essere ben supportati dai mercati dei capitali di debito:

Le solide condizioni del mercato finanziario nel mese di febbraio 2024 ci hanno consentito di completare un rifinanziamento da 5 miliardi di dollari che ci ha messo in grado di raccogliere ulteriore capitale di debito, rifinanziare il nostro debito esistente nel mercato dei prestiti a termine e diversificare le fonti di finanziamento tramite il lancio di un’obbligazione ad alto rendimento, ottenendo scadenze estese e riducendo il costo medio ponderato del prestito.

Ad agosto 2024 abbiamo completato con successo un repricing della nostra tranche B del prestito a termine da 1.074 milioni di dollari in scadenza nel 2030. Abbiamo attivato una nuova linea di credito DDTL con una capacità di 950 milioni di dollari, che abbiamo utilizzato per la prima volta a settembre 2024. Successivamente alla fine dell’anno abbiamo aumentato la capacità dell’RCF di 135 milioni di sterline, portandola a 765 milioni di sterline.

Abbiamo inoltre completato con successo un repricing dopo la fine dell’anno fiscale, a dicembre 2024, rivalutando le nostre attuali tranche del prestito a termine B da 2.925 milioni di dollari e 900 milioni di euro, riducendo i margini e aumentando la tranche in dollari di altri 200 milioni.

I rating del Gruppo sono stati confermati a B2 Stabile (Moody) e B Stabile (S&P), mantenendo uno dei migliori rating di Moody’s e S&P tra tutti i broker con leva finanziaria.

Climate Risk & Resilience

La nostra capacità in Climate Risk & Resilience continua a far crescere un’attività competente e a spettro completo, integrando la nostra offerta in tutte le Specialty e Paesi. I punti salienti includono:

Il lancio di un impianto di cattura e stoccaggio del carbonio, unico nel suo genere, per sostenere la crescita del mercato globale del carbonio.

La novità mondiale dell’introduzione di una polizza di garanzia e indennizzo per i crediti di carbonio.

La collaborazione con Boston Consulting Group per pubblicare congiuntamente una nuova ricerca sul ruolo dell’assicurazione nel favorire la transizione climatica.

Il lancio dell’Howden Resilience Laboratory, supportato da Microsoft, per misurare e valutare i rischi climatici.

La nostra organizzazione benefica, la Howden Foundation, ha distribuito oltre 1 milione di sterline per sostenere iniziative di resilienza climatica nel Sud del mondo, tra cui un prodotto finanziario pionieristico che protegge le lavoratrici in India dal caldo estremo, in collaborazione con Climate Resilience for All.

Abbiamo chiamato a raccolta l’industria assicurativa per lanciare Humanity Insured, un’organizzazione globale senza scopo di lucro che rende le assicurazioni accessibili e abbordabili per i 3,6 miliardi di persone che vivono in prima linea nella crisi climatica.

Il gruppo Howden

Howden è un gruppo assicurativo leader a livello mondiale che ha come fulcro l’azionariato dei dipendenti. Fondato nel 1994, offre servizi e soluzioni di brokeraggio assicurativo, riassicurazione e sottoscrizione a clienti che vanno dai privati alle più grandi multinazionali. Il Gruppo opera in 55 paesi nel mondo, impiegando 20.000 persone.

In Italia la società è nata nell’aprile 2021 e ha avuto una rapidissima crescita anche grazie all’acquisizione di importanti broker nazionali. Ad oggi rappresenta il terzo broker nazionale con 850 persone, una presenza in 22 città con 23 uffici.