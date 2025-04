Dhl Group investirà 2 miliardi di euro entro il 2030 in Dhl Health Logistics per potenziare le soluzioni lsh integrate a livello mondiale

Obiettivo: migliorare le operazioni logistiche di alta qualità nelle Americhe, in Asia-Pacifico e EMEA per rispondere ai bisogni in evoluzione del settore life sciences and healthcare. L’investimento risponderà alla crescente domanda di clienti nel settore farmaceutico, dei dispositivi medici e in aree in espansione

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Dhl.

Il Gruppo DHL ha annunciato un investimento strategico di 2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per potenziare le sue capacità logistiche nel settore life sciences & healthcare. Questo investimento supporta la “Strategia 2030” del Gruppo e rafforza l’impegno di DHL nel supportare i Clienti del settore LSH a crescere, innovare e servire i pazienti in modo più efficace a livello globale. Il 50% dell’investimento sarà destinato alle Americhe, il 25% all’Asia-Pacifico e il restante 25% alla regione EMEA, ampliando così la presenza globale di DHL per offrire soluzioni logistiche integrate, più veloci, affidabili e orientate al paziente ovunque operino le aziende sanitarie.

L’investimento sarà focalizzato sul miglioramento delle infrastrutture e tecnologie di alta qualità lungo tutta la supply chain – dallo stoccaggio all’evasione ordini, dalla distribuzione alla spedizione fino alla consegna dell’ultimo miglio – per offrire ai Clienti supply chain più resilienti, scalabili e reattive. Una parte significativa dell’investimento sarà destinata alla creazione di nuovi GPD-certified Pharma Hubs trasversali alle divisioni per spedizioni a diverse temperature, all’espansione della capacità della cold chain in strutture esistenti, all’introduzione di nuovi veicoli a temperatura controllata e al miglioramento delle soluzioni di imballaggio attivo e passivo per garantire consegne sostenibili.

Con l’aumento della domanda in aree critiche come studi clinici, biofarmaceutica e terapie geniche e cellulari, DHL sta anche investendo in infrastrutture di raffreddamento specializzate per gestire temperature basse e ultra-basse. Inoltre, il Gruppo introdurrà sistemi IT all’avanguardia che garantiscono tracciabilità end-to-end, integrità del prodotto, conformità normativa e sicurezza per fornitori e pazienti.

Con il nuovo brand DHL Health Logistics, il Gruppo riunisce tutte le competenze in ambito life sciences and healthcare sotto un’unica realtà integrata. Questo garantisce ai clienti un’esperienza che semplifica la gestione di supply chain complesse e transfrontaliere con efficienza, flessibilità e qualità elevata. L’approccio è pensato per soddisfare le esigenze di Clienti del settore farmaceutico, biofarmaceutico e dei dispositivi medici che richiedono soluzioni logistiche connesse e agili, ben oltre i servizi tradizionali.

“Proprio come lo scopo del Gruppo DHL è “Connecting People. Improving Lives”, anche il nostro investimento strategico nel settore LSH è guidato dalla mission dei nostri Clienti: consegnare prodotti essenziali e spesso salvavita alle Persone che ne hanno bisogno,” ha dichiarato Oscar de Bok, CEO di DHL Supply Chain. “Stiamo costruendo soluzioni logistiche integrate e di alta qualità che siano innovative e affidabili così come lo sono i prodotti dei nostri Clienti – assicurando che i pazienti ricevano il trattamento adeguato, al momento giusto, contando su affidabilità ed eccellenza.”

Il Gruppo DHL è da tempo un partner affidabile nella logistica life sciences and healthcare, contribuendo con oltre 5 miliardi di euro in ricavi globali nel 2024. Con ulteriori 5 miliardi di euro di ricavi previsti entro il 2030, il Gruppo sta potenziando le sue operazioni per rimanere al passo con le esigenze in rapida evoluzione del settore, degli operatori sanitari e dei pazienti.

Attraverso questo investimento strategico, DHL non solo rafforza il suo impegno nel settore, ma dimostra anche una profonda dedizione alla cura del paziente, garantendo consegne efficienti e affidabili di farmaci essenziali, studi clinici e terapie cellulari e geniche. Questo approccio pone DHL all’avanguardia nel settore, pronta ad affrontare le sfide e cogliere le opportunità in un mercato in rapida trasformazione.

Attualmente, DHL gestisce quasi 600 siti, hub e magazzini in circa 130 Paesi dedicati alla logistica sanitaria, per un totale di oltre 2,5 milioni di metri quadrati di magazzini a temperatura controllata. Basandosi su questa rete estesa, i clienti possono contare su un portafoglio completo di soluzioni perfettamente integrate.

Oltre agli investimenti infrastrutturali, DHL Group ha recentemente acquisito CRYOPDP, corriere specializzato leader nei settori degli studi clinici, biofarmaceutica e terapie cellulari e geniche, rafforzando così le proprie capacità in questo segmento e ampliando il potenziale della propria rete Pharma Specialized Network all’interno della strategia di investimento complessiva.