Dexelance presenta i risultati al 31 dicembre 2024: ricavi ancora in aumento a euro 324 milioni (+4,3%)

EBITDA Adjusted: Euro 50,9 milioni. Itile Netto Adjusted: Euro 23,2 milioni. Posizione bancaria netta: Euro -5,2 milioni

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Smartitaly.

Il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (DEX.MI), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma (la “SocietaÌ” o il “Gruppo”), ha approvato in data odierna il progetto di relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 da sottoporre all’assemblea degli azionisti prevista per il giorno 16 aprile 2025, in unica convocazione.

Come noto, il mercato di riferimento, a causa del perdurare di condizioni macroeconomiche generali non favorevoli, oltre che per effetto della fase di normalizzazione intrapresa a valle del biennio post-pandemico, ha registrato un andamento negativo. Secondo i dati preconsuntivi di Federlegno Arredo, il Macrosistema Arredamento italiano ha subito un ridimensionamento nell’ordine del -2,5%. La previsione di chiusura del mercato mondiale del High quality design furniture & homeware, invece, si attesta su una flessione compresa tra il -3 e il -1%.

Il Gruppo Dexelance ha registrato ricavi pari ad Euro 324,1 milioni, con una crescita a perimetro costante del 4,3% rispetto ai ricavi Full 2023.

La SocietaÌ ha registrato una crescita sia nel comparto residenziale (aree Furniture, Lighting, Kitchen&Systems), che ha terminato l’esercizio con ricavi pari ad Euro 232,9 milioni e in crescita del 3,2%, sia nell’area Luxury Contract, che ha avuto ricavi record per Euro 91,3 milioni, in crescita del 7,2%. La performance eÌ stata complessivamente trainata dal canale dei progetti, nel quale il Gruppo conferma una presenza importante con un’incidenza complessiva pari al 47% dei ricavi.

L’incidenza delle esportazioni eÌ rimasta stabile al 74%, con una sostanziale tenuta nell’area Europa che, pur restando il primo mercato di sbocco del Gruppo, continua ad evidenziare un rallentamento in mercati importanti come Francia e Germania, e una buona crescita nelle restanti aree – in particolare Nord America e Middle East – che ha piuÌ che compensato tale andamento. Il mercato domestico ha dimostrato resilienza, chiudendo con ricavi in leggera crescita rispetto al 2023.

L’EBITDA eÌ stato di Euro 50,0 milioni (rispetto a Euro 52,1 milioni nel 2023). L’EBITDA Adjusted eÌ stato di Euro 50,9 milioni, in calo del 6,3% rispetto al dato Full Adjusted 2023. La marginalitaÌ percentuale, pari al 15,7% dei ricavi, eÌ il risultato del progressivo miglioramento registrato nella seconda metaÌ dell’anno grazie ad una minore stagionalitaÌ delle spese e ad una piuÌ sostenuta crescita dei ricavi, pur avendo assorbito incrementi di costi legati agli importanti investimenti in personale, marketing e commerciale, svolti in ottica strategica e di futura creazione di valore.

L’esercizio 2024 si eÌ chiuso con un Utile Netto di Euro 17,9 milioni (rispetto ad Euro 28,1 milioni nel 2023). L’Utile Netto Adjusted eÌ stato pari ad Euro 23,2 milioni, confrontabile con il dato di Utile Netto Full Adjusted al 31 dicembre 2023 di Euro 25,6 milioni, con un’incidenza pari al 7,2%.

La posizione bancaria netta al 31 dicembre 2024 era di Euro -5,2 milioni (posizione creditoria verso gli istituti di credito), dato in sostenuto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto di una generazione di cassa operativa superiore al 50% dell’EBITDA. Considerando anche i debiti per earnout, acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call e altri debiti minori, la posizione finanziaria netta era di Euro 61,7 milioni, prevalentemente a medio-lungo termine. Considerando i debiti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, di Euro 35,9 milioni, la posizione finanziaria netta ammontava ad Euro 97,6 milioni.

Si ricorda che, nel corso del 2024, il Gruppo ha pagato earnout per un ammontare complessivo di Euro 8,0 milioni e che, nel terzo trimestre 2024, ha perfezionato l’acquisizione di una quota pari al 49,0% di Axo Light S.r.l., per il raggiungimento del 100,0% del capitale e con un esborso di Euro 1,2 milioni.

Inoltre, nel corso dell’ultimo trimestre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato modifiche, successivamente perfezionate entro il termine dell’esercizio, agli accordi di earnout e put&call relativi a Gamma Arredamenti S.p.A. e Turri S.r.l.. In particolare, il termine dell’esercizio delle opzioni put&call per l’acquisto della quota di minoranza in Gamma Arredamenti S.p.A. eÌ stato esteso all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026, e il periodo di riferimento per il calcolo dell’earnout, previsto nel corso dell’operazione di acquisizione del 51,0% del capitale di Turri S.r.l., eÌ stato esteso agli esercizi 2023-2024- 2025-2026.

***

L’ulteriore crescita di Dexelance nel 2024 conferma la soliditaÌ del modello di business, capace di coniugare efficacemente performance operativa, etica di business e collaborazione con tutti gli stakeholder, che persegue i suoi obiettivi di crescita e sviluppo internazionale.

Nel corso del 2024 il Gruppo ha continuato a rafforzare gli investimenti in ambito commerciale, digitale e comunicazione, al fine di sostenere con decisione, soprattutto in un contesto di mercato complesso, il posizionamento dei brand del Gruppo e il consolidamento dei rapporti con la rete distributiva, alla quale sono state dedicate azioni di qualificazione degli spazi espositivi, rinnovo e miglioramento degli strumenti di vendita e iniziative di co-marketing e co-branding. Fondamentali anche gli interventi svolti per il rafforzamento organizzativo, quali l’inserimento di nuovi talenti di altissimo livello per lo sviluppo di nuove competenze e sinergie tra le aziende del Gruppo.

Nel corso dell’anno, inoltre, Dexelance ha lavorato al fine integrare progressivamente la sostenibilitaÌ nella strategia aziendale, sviluppando un insieme di linee guida in ambito ESG volte a guidare un piano di azioni che, nel corso dei prossimi anni, permetteranno di incorporare sempre piuÌ aspetti ambientali e sociali nella governance e nella gestione operativa di tutte le societaÌ.

In quest’ambito, anche quest’anno il Gruppo ha quantificato e certificato l’inventario di emissioni GHG generate dalle proprie operazioni secondo la norma ISO 14064-1. Tale quantificazione ha permesso di compensare interamente le emissioni attraverso l’acquisto ed il ritiro di crediti sul mercato volontario del carbonio, contribuendo al finanziamento di progetti per la produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili. In particolare, i crediti acquistati derivano da un progetto di installazione di impianti per la generazione di elettricitaÌ attraverso energia solare rinnovabile localizzati in diversi stati in India, che verranno collegati alla generazione elettrica della rete indiana, dominata principalmente da centrali basate su combustibili fossili e termici.

Ad inizio 2025 il contesto rimane complesso e di difficile lettura, per ragioni note. Il mercato di riferimento eÌ previsto sostanzialmente stabile, ma il Gruppo crede di poter continuare a crescere e a creare valore, proseguendo gli investimenti intrapresi e affermandosi sempre piuÌ come interlocutore di riferimento per “fare sistema” nel frammentato settore del design, dell’illuminazione e dell’arredamento italiano.

***

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre:

– deliberato l’approvazione della relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, noncheì la proposta di politica di remunerazione della SocietaÌ;

– proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza dei consiglieri e all’esame del documento di autovalutazione annuale del Collegio Sindacale;

– deliberato la convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 16 aprile 2025, in unica convocazione, noncheì l’approvazione delle relative relazioni illustrative;

– deliberato di proporre a tale Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile di esercizio, pari ad Euro 6.781.870:

riserva legale, per Euro 339.094

utili portati a nuovo, per Euro 6.442.776.

La documentazione relativa a tali delibere verraÌ pubblicata, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di legge, sul sito internet della SocietaÌ (www.dexelance.com).