Bridge, il Blue team italiano primo agli Europei nella graduatoria delle nazioni. Prossimo appuntamento i mondiali in autunno

La Federazione Italiana Gioco Bridge sta già pensando ai World Games (le “Olimpiadi” del Bridge) di autunno grazie al Blue team che agli Europei in Danimarca, appena conclusi, è risultato primo nella graduatoria delle nazioni. Un risultato seguito a una lunga maratona di bridge, durata undici giorni con 29 confronti contro altrettante nazioni europee.

Questo successo porta gli azzurri primi con 22 punti davanti alla Francia che ne ha 21.

L’Italia si è distinta nelle quattro discipline rappresentate:

Open

Ladies

Mista

Senior

E si è aggiudicata il terzo posto e 2 medaglie di bronzo per le Nazionali Open e Mista con Andrea Manno e Massimiliano Di Franco mentre le Nazionali Femminile e Senior si sono classificate al quarto posto.

E poiché le prime otto squadre classificate di ciascuna specialità acquisiscono il diritto di partecipare ai Mondiali, che andranno in scena nell’autunno 2025, il team italiano sarà presente con tutte e quattro le categorie.

Le parole del Presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge:

“Il risultato ottenuto in Danimarca si inserisce nella lunga tradizione del bridge italiano, che ha visto la dominazione del cosiddetto “Blue Team” per circa un ventennio dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni ’70 e del “nuovo Blue Team” tra il 1995 e il 2013 – spiega Francesco Ferlazzo attuale Presidente della Federazione – “In quei periodi la nazionale italiana vinse 15 titoli mondiali, 6 olimpici e 20 europei, solo per citare il settore Open. I recenti successi in Danimarca testimoniano così ancora una volta la vitalità del movimento bridgistico italiano e la continuità con una tradizione gloriosa che ha reso il nostro Paese una delle potenze mondiali di questo affascinante sport della mente”.

Nella graduatoria “Butler”, che misura il rendimento delle singole coppie nella specialità Mista, la coppia formata da Gabriella Manara e Dario Attanasio si è aggiudicata il primo posto replicando l’eccellente prestazione dei mondiali di Marrakech dell’anno scorso, dove arrivarono secondi.

Sono arrivati quarti nella categoria Senior over 65 Antonio Vivaldi in coppia con Ezio Fornaciari.