Anima Holding avvia un programma di buyback per un massimo di 40 milioni di euro

Anima Holding ha annunciato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere la liquidità del titolo, incentivare i dipendenti e realizzare operazioni straordinarie. Il programma avrà inizio il 22 maggio e si concluderà il 15 settembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Anima Holding.

ANIMA Holding S.p.A. (“ANIMA Holding” o la “Società”) comunica l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie sulla base e per le finalità indicate nella delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 marzo 2024, e cioè:

intervenire, tramite intermediari autorizzati, a sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Società;

disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione esistenti e futuri a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo Anima che implichino la disposizione o l’assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;

disporre di un portafoglio titoli da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie;

remunerare gli azionisti mediante cancellazione di azioni.

Gli acquisti potranno essere effettuati su mercati regolamentati in ogni fase di mercato, per il tramite dell’intermediario abilitato Intermonte SIM S.p.A. secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione previste dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, per un controvalore massimo pari a €40 milioni, nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 15 settembre 2024 (salvo proroga finalizzata al completamento degli acquisti fino a concorrenza del controvalore massimo).

A titolo indicativo, considerando l’ultimo prezzo di chiusura delle azioni della società pari a €4.63 (registrato in data 20 maggio 2024) il numero approssimato di azioni oggetto di acquisto nell’ambito del piano sarebbe di 8,64 milioni, pari al 2,71% circa del capitale sociale.

Gli acquisti avverranno ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 10% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo ANIMA Holding nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

In caso di acquisti, ANIMA Holding comunicherà i dettagli degli acquisti effettuati e ogni altro elemento richiesto dalla normativa applicabile entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell’operazione. Eventuali successive modifiche al predetto programma di acquisto e delle informazioni già pubblicate verranno tempestivamente comunicate dalla Società.

Alla data del presente comunicato, la Società detiene 1.174.230 azioni proprie, pari allo 0,37% del capitale sociale alla medesima data.

Per ogni ulteriore dettaglio sull’operazione si rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 marzo 2024, disponibile sul sito internet della Società.

Il Gruppo Anima

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di 191.5 miliardi di Euro a fine 2023. Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali.