Acea: ad Acea Perù la manutenzione della rete idrica e fognaria della zona nord di Lima

ACEA International, parte del Gruppo ACEA, ha vinto il secondo lotto per la manutenzione della rete idrica e fognaria a Callao, Lima, attraverso ACEA Perù. Il progetto da 36 milioni di euro rafforza la gestione idrica nella zona nord della città, beneficiando circa 4 milioni di persone

ACEA International, società del Gruppo ACEA che opera all’estero nel settore idrico con circa dieci milioni di abitanti in America Latina, tra Perù, Repubblica Dominicana e Honduras, si è aggiudicata attraverso la sua controllata ACEA Perù il secondo lotto della gara per la manutenzione della rete idrica e fognaria nella zona di Callao a nord di Lima. ACEA Perù gestisce così l’intera rete idrica e fognaria dell’area nord di Lima offrendo beneficio a circa 4 milioni di persone infatti lo scorso luglio la società si era aggiudicata il primo lotto nella zona di Comas, sempre nell’area nord della città.

La gara, promossa da Sedapal l’azienda responsabile della distribuzione idrica a Lima, ha un valore complessivo di circa 36 milioni di Euro per una durata triennale.

ACEA Perù consolida così, la sua presenza nel business idrico nel Paese, contribuendo allo sviluppo del territorio a beneficio dei cittadini. L’aggiudicazione, inoltre, testimonia la professionalità e le competenze tecniche del la società, al servizio di un uso sempre più efficiente e sostenibile della risorsa idrica. Nella stessa zona ACEA Perù è già presente nella gestione del servizio idrico attraverso la partecipazione nel Consorzio Agua Azul di cui è azionista di maggioranza che si occupa delle attività di captazione e potabilizzazione dell’acqua.

ACEA primo operatore idrico in Italia con circa 10 milioni di abitanti serviti, conferma la sua strategia di crescita a livello internazionale nel settore, puntando ad accrescere le proprie attività in America Latina in linea con gli obiettivi del Piano Industriale Il Gruppo che da oltre vent’anni opera in Centro e Sudamerica, è oggi anche impegnato nella Cabina di regia del Piano Mattei, a conferma della sua vocazionale nazionale e internazionale.