Competenze per le Twin Transition: Intesa Sanpaolo presenta la ricerca “Rethinking Competencies”

Nel nuovo report di Look4ward che Intesa Sanpaolo conduce in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli si cerca di individuare i fabbisogni di nuove competenze e di rigenerazione di figure professionali in ambiti distintivi per il Paese. Ad Intesa il premio Qorus Reinvention Award

Intesa Sanpaolo ha presentato oggi a Milano la ricerca “Rethinking Competencies in Twin Transitions” condotto da Look4ward, l’Osservatorio permanente sulle competenze del futuro condotto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli in partnership con Siref Fiduciaria, Accenture e Digit’Ed. La ricerca si focalizza sulle nuove competenze necessarie per affrontare le transizioni digitale e green, definite come twin transition dalla Commissione Europea. Queste competenze sono cruciali per mantenere la competitività delle imprese e delle economie nazionali di fronte ai grandi cambiamenti che si prospettano.

Individuare le nuove competenze e le figure professionali

Il nuovo report di Look4ward si propone di individuare i fabbisogni di nuove competenze e di rigenerazione delle figure professionali in settori chiave per l’Italia. Lo studio “Rethinking Competencies in Twin Transitions”, guidato dal Prof. Paolo Boccardelli dell’Università LUISS Guido Carli, ha analizzato l’approccio strategico di Amministratori Delegati e Responsabili HR di PMI e grandi imprese in otto settori, fornendo una guida per comprendere le sfide e le opportunità delle twin transition e i loro impatti sui profili professionali. Questo lavoro supporta le decisioni aziendali, l’individuazione di percorsi formativi e le strategie di passaggio generazionale.

Un contesto in continua evoluzione

Le rigide gerarchie non sono più adeguate a contesti in evoluzione; le nuove competenze richiedono modelli organizzativi flessibili e collaborativi, promuovendo l’apprendimento continuo, le relazioni e l’autonomia tramite formazione continua. Una nuova leadership è cruciale, basata sulla facilitazione e sul “potere del Noi” anziché sull’individuo, per accedere ai nuovi mercati aperti dalla transizione green e digitale. Le aziende impegnate nelle twin transition diventano più attrattive per clienti, investitori e giovani, grazie a una maggiore efficienza e produttività.

“In un mondo in costante evoluzione, caratterizzato da un’accelerazione dei cambiamenti senza precedenti, ci troviamo di fronte a sfide globali guidate da trend trasformativi della società. Look4ward si pone l’obiettivo primario di individuare i fabbisogni di nuove competenze e di rigenerazione di skills tradizionali in settori strategici, necessari per adeguarsi alle trasformazioni aziendali in corso e ai nuovi business. L’obiettivo è creare azioni e modelli di intervento formativo di innovazione e sostenibilità che generino al contempo valore per le imprese e la creazione di nuove opportunità per il Paese” ha dichiarato Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo.

L’impegno di Intesa nella formazione

Intesa Sanpaolo, guidata da Carlo Messina, si impegna nell’avanguardia della formazione continua e della riqualificazione professionale verso le nuove richieste del mercato, come la tecnologia digitale e le nuove modalità di lavoro. Il gruppo supporta le imprese clienti durante queste transizioni, che stanno ridefinendo i contesti competitivi globali e richiedono nuovi approcci interpretativi e predittivi, anche nel settore del lavoro e della formazione.

Intesa vince il premio Qorus Reinvention Award

Intesa Sanpaolo è stata premiata con il Qorus Reinvention Award come “Innovatore dell’anno” tra tutte le banche europee. Questo riconoscimento è considerato l’Oscar del settore bancario e celebra i progetti, le iniziative e le idee più innovative dell’anno.

Qorus ha assegnato la medaglia d’oro a Intesa Sanpaolo tra le banche europee, elogiando il suo impegno costante per “l’innovazione in tutta la sua organizzazione, che ha alimentato la forte crescita e le impressionanti capacità tecnologiche dell’azienda. Le innovazioni più recenti includono: il servizio di gestione dell’energia Switcho sulla sua app di mobile banking, che confronta la tariffa dei clienti con le offerte di luce e gas di fornitori convenzionati e gestisce il cambio operatore semplificando la vita dei clienti; l’assistente digitale Ellis, che utilizza l’intelligenza artificiale per chattare con i clienti; l’AI for Corporate Targeting Automation, che identifica i migliori prodotti per i clienti aziendali. Intesa Sanpaolo ha inoltre lanciato di recente Isybank, la sua nuova banca digitale, con ben 22.000 download dell’app nel primo mese di attività”.

