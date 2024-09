Commerzbank: il governo tedesco venderà la sua quota del 16,49%. Torna profittevole dopo gli aiuti. Come Mps

La Commerzbank si è trovata in difficoltà finanziarie e, nel 2008 e nel 2009, ha ricevuto aiuti pubblici per un totale di 18,2 miliardi di euro. Ora la banca è tornata profittevole e il governo esce. Stessa sorte del Monte dei Paschi di Siena

Il governo federale tedesco ha deciso di ridurre la sua partecipazione in Commerzbank e di “avviare il processo di uscita” dal capitale dell’istituto. Attualmente, il governo federale tedesco detiene ancora una partecipazione del 16,49% nella banca attraverso il Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (Fms).

E’ la stessa sorte a cui è destinato il Monte dei Paschi di Siena: gli impegni presi con Bruxelles prevedono la discesa del Tesoro sotto il 20% entro fine 2024 dal 26% attuale.

Il governo tedesco lo ha annunciato in una nota in cui assicura che “la vendita sarà trasparente, non discriminatoria e market friendly”. Nel corso della crisi finanziaria del 2008 Commerzbank si è trovata in difficoltà finanziarie e, nel 2008 e nel 2009, ha ricevuto aiuti per un totale di 18,2 miliardi di euro dal Fondo di Stabilizzazione dei mercati finanziari per mantenere la stabilità del mercato finanziario. Ad oggi sono stati rimborsati 13,15 miliardi di euro. Commerzbank è tornata profittevole dal 2021.

L’investimento del governo federale nella Commerzbank nel 2008 e nel 2009 è “stato importante per proteggere la stabilità dei mercati finanziari nel mezzo della crisi bancaria” dice la nota, ma ora “Commerzbank è di nuovo un istituto stabile e redditizio” e di conseguenza “il governo federale venderà gradualmente le sue quote nell’istituto stabilizzato con successo” ha detto Florian Toncar, sottosegretario del ministero federale delle Finanze e aggiunge: “La riduzione della partecipazione in Commerzbank è un segno della forza di Commerzbank e della stessa piazza finanziaria tedesca”.

“Siamo lieti di affermare che la stabilizzazione era la scelta giusta. La situazione economica della banca è costantemente migliorata dal 2021”, sottolinea Eva Grunwald, membro del direttivo dell’Agenzia delle Finanze, aggiungendo “l’impegno del governo federale durante la crisi finanziaria ha impedito un effetto domino con conseguenze imprevedibili dal punto di vista macroeconomico”.