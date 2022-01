Come calcolare la pensione? L’Inps lancia una nuova app

L’Inps mette a disposizione sul proprio sito un nuovo strumento che, attraverso una serie di domande, fornisce un’idea di quali saranno gli scenari pensionistici dei contribuenti

Come calcolare la pensione che riceverò in futuro? I contribuenti che ogni giorno si pongono questa domanda sono milioni. Per rispondere, da oggi c’è uno strumento in più: si chiama Pensami (acronimo di “pensione a misura”) ed è un’app disponibile sul sito Inps.

Intendiamoci, il calcolo della pensione non è preciso perché le variabili in gioco sono troppe. Quello che si può ottenere con Pensami – utilizzabile anche senza fare accedere al portale Inps – è piuttosto un insieme degli scenari pensionistici che si prospettano.

Come calcolare le pensione con “Pensami”?

I contribuenti che si affidano nuovo strumento passano attraverso tre livelli di domande, da percorrere in sequenza obbligata, “che forniscono informazioni sulle prospettive di accesso alla pensione via via più approfondite a fronte di domande più specifiche”, scrive l’Inps in un comunicato.

Al primo livello, “sulla base di poche e semplici domande, il servizio fornisce informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche alle quali il richiedente può accedere valorizzando tutta la contribuzione, con il dettaglio relativo al sistema di calcolo applicato”, prosegue la nota.

Il secondo livello, indicando i periodi di contribuzione nelle diverse gestioni, “fornisce la decorrenza teorica delle prestazioni contemplate nel primo livello, nonché le ulteriori prestazioni conseguibili a carico di ciascuna gestione”, spiega ancora l’Inps.

Il terzo livello “consente di avvalersi di alcuni istituti che influiscono sul diritto e sul sistema di calcolo delle pensioni (ad esempio, servizio militare, valorizzazione della contribuzione accreditata presso le casse professionali, ecc.) e di visualizzarne gli effetti sui propri scenari pensionistici”.

Durante il percorso il contribuente ha la possibilità di chiarire dubbi attraverso una serie di note informative. Si può inoltre approfondire i dettagli dei singoli istituti pensionistici seguendo i link alle schede presenti sul sito dell’Inps.

Il servizio è stato aggiornato con le ultime novità legislative in tema di pensioni contenute nella manovra 2022, ossia opzione donna e quota 102.