Collezionismo: Vini rari di una rinomata cantina venduti in asta online per 1.421.438 dollari

Con la rinomata cantina di un collezionista americano, Christie’s ha totalizzato $ 1.421.438, con il 96% venduto per lotto e il 104% aggiudicato al di sopra della stima bassa durante la”Fine and Rare Wines Online”

Parallelamente ai beni di lusso dedicati all’uomo, come auto d’epoca, orologi o oggetti iconici appartenuti a personaggi del mondo dello sport o del cinema, cresce anche l’interesse per il collezionismo dei vini rari che stanno stabilendo diversi record d’asta. Tendenza che sta prendendo piede in tutto il mondo e appassiona sempre più persone non necessariamente cultori di vini, spiriti e bollicine.

La partecipazione globale con offerenti registrati provenienti da 16 paesi e il 31% di coloro che si sono registrati per la prima volta. L’asta comprendeva oltre 700 lotti provenienti dalle più grandi regioni vinicole di tutto il mondo, il top lot della vendita era un Magnum Domaine Armand Rousseau, Chambertin 1978 che è stato venduto per $ 25.000. Altri risultati degni di nota sono stati ottenuti per uno Château Mouton-Rothschild 2000, (12 bottiglie per lotto) che è stato venduto a $ 23.750 e Petrus 1987 (12 bottiglie per lotto) che ha raggiunto $ 23.750. Nella vendita sono stati raggiunti numerosi record d’asta, tra cui un Pommery Brut, 1945 che è stato venduto per 9 volte rispetto alla stima minima prevista (1 bottiglia per lotto).

