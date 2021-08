Collezionismo e Fotografia: scatti iconici che racchiudono il fascino dell’estate (FOTO)

Cresce l’interesse del collezionismo per la fotografia “Vintage” firmata da noti fotografi e raffigurante le celebrità del mondo del cinema e del fashion

Sotheby’s è presenta un interessante gruppo di opere di tre fotografi iconici: Terry O’Neill, Norman Parkinson e Douglas Kirkland, in collaborazione con l’archivista Iconic Images. Questa selezione offre ai collezionisti fotografie vivaci, giocose e seminali che ricordano le giornate estive baciate dal sole. Con una durata di oltre tre decenni, queste opere presentano artisti, star del cinema e icone della musica che hanno contribuito a plasmare la cultura popolare nel secolo scorso.

La vendita “Photographs: Capturing the Vintage Summer” online Selling Exhibition di Sotheby’s iniziata lo scorso 5 luglio e conclusasi il 2 agosto 2021, ha posto una riflessione su quanto la fotografia stia diventando, parallelamente all’arte contemporanea, un settore di grande interesse del collezionismo non necessariamente legato alla fotografia. La vendita avvenuta in “Private sale” dimostra ancora una volta che il settore del “vintage” ne sta cavalcando la moda del momento – come anche in altri settori- ed è la fotografia d’autore con scatti delle celebrità quella che potrà essere anche un buon investimento.

Lo sviluppo artistico dell’industria musicale e cinematografica negli anni ’60 ha portato gli artisti al rango di celebrità. Alcuni degli artisti più riconoscibili come Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Faye Dunaway e Brigitte Bardot sono stati poi catturati all’apice della loro fama in queste fotografie senza tempo che sono diventate iconiche come i loro modelli.

Terry O’Neill

Brigitte Bardot prima delle riprese di “Shalako”, Deauville

1966

Stampa ai sali d’argento, stampata in seguito.

Edizione 11 di 50

Norman Parkinson

‘Jerry Hall’, Giamaica

1975

Stampa cromogenica, stampata successivamente.

Edizione 4 di 21

Terry O’Neill

‘Sean Connery nei panni di James Bond durante le riprese di ‘Diamonds Are Forever”

1971

Stampa ai sali d’argento, stampata in seguito.

Edizione 6 di 50

Terry O’Neill

“Faye Dunaway al Beverly Hills Hotel”

1977

Stampa cromogenica, stampata successivamente.

Edizione 2 di 50

Terry O’Neill

‘Frank Sinatra’, Miami Boardwalk

1965

Stampa cromogenica, stampata successivamente.

Edizione 17 di 50

Considerato uno dei pionieri della fotografia di moda, Norman Parkinson ha rivoluzionato la visione classica degli anni ’50 riprendendo le modelle fuori dallo studio in pose dinamiche e glamour. Primo adattatore della fotografia a colori, è stato uno dei primi ad aggiungere un tocco di colore agli editoriali delle riviste e ha girato il mondo con i suoi modelli per trovare lo scenario più esotico per i suoi scatti.

Il suo stile innovativo e innovativo avrebbe ispirato la prossima generazione di fotografi, tra cui Terry O’Neill e Douglas Kirkland, che avrebbero portato avanti la sua eredità di scatti di moda vivaci e giocosi.

Norman Parkinson

‘Giamaica Amore a prima vista’, British Vogue

1975

Stampa ai sali d’argento, stampata in seguito.

Edizione 2 di 21

Norman Parkinson

Norman Parkinson, Apollonia van Ravenstein

1973

Chromogenic print, printed later.

Edition 2 of 21

Norman Parkinson

“Anne Gunning II, fuori dal palazzo della città, Jaipur”

1956

Stampa cromogenica, stampata successivamente.

Edizione 8 di 21

Norman Parkinson

“Copertina Vogue britannica, luglio 1949”

1949

Stampa cromogenica, stampata successivamente.

Edizione 2 di 21

I set cinematografici sono sempre stati un meraviglioso parco giochi per i fotografi. Questo spazio ha permesso loro la piena creatività pur avendo accesso ad alcune delle persone più iconiche della cultura pop. Terry O’Neill ha stabilito una relazione duratura con le stelle nascenti di Hollywood che avrebbe portato a incontrare, tra gli altri, Sean Connery e Audrey Hepburn. Prima di Terry O’Neill, Norman Parkinson e Douglas Kirkland hanno anche catturato film iconici durante la realizzazione e hanno realizzato set cinematografici avventurosi come si può vedere in “Art of Travel II” e “Britt Ekland e Peter Sellers come Paparazzo, Roma, 1965′.

Norman Parkinson

“L’arte del viaggio II, Vogue”

1951

Stampa ai sali d’argento, stampata in seguito.

Edizione 11 di 21

Douglas Kirkland

‘Britt Ekland and Peter Sellers as Paparazzo’, Rome

1965

Pigment print, printed later.

Edition 5 of 24

Foto di copertina: Terry O’Neill Audrey Hepburn durante le riprese di ‘Two for the Road”, nel sud della Francia 1966