Coin, i grandi magazzini tornano agli italiani

I manager del gruppo, guidati dall’ad Stefano Beraldo, rilevano la maggioranza azionaria dal fondo anglosassone Bc Partners per 70 milioni

I grandi magazzini Coin tornano in mani italiane. Il fondo anglosassone Bc Partners, che aveva rilevato la Coin nel 2013 insieme all’Ovs, ha venduto per 70 milioni la sua quota azionaria ai manager dei magazzini, organizzati in una cordata – Centenary – guidata dall’ad Stefano Beraldo e composta al 25% da 23 manager della Coin.

In questa operazione i manager di Coin sono affiancati da una serie di piccoli imprenditori, con partecipazioni azionarie varianti tra il 5 e il 15%, tra cui spiccano Alessandro Bastagli, proprietario di Lineapiù, Enzo De Gasperi (proprietario di Edg), Jonathan Kafri (albergatore) e Giorgio Rossi (immobiliaristi).

Dopo aver rilevato la proprietà di Coin, i manager dei grandi magazzini si sono detti convinti di poter rilanciare lo storico marchio presente in molte città italiane e rivolto alla fascia alta della clientela.